Корреа об ЛЧ: «Надеюсь, «Атлетико» выиграет ее до того, как я уйду. Клубу этого не хватает, мы все об этом мечтаем»

Теги Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Анхель Корреа Футбол

Анхель Корреа заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе «Атлетико».

– Когда я начинал в «Сан-Лоренцо», моей мечтой было выиграть кубок Либертадорес, и мне повезло, что мы выиграли его впервые. Теперь, когда я играю за «Атлетико», я мечтаю выиграть Лигу чемпионов.

– Вы сожалеете, что не сыграли в финале Лиги чемпионов [в 2016 году] в Милане?

– Это в прошлом. После той игры я хотел уйти, и в следующем году тоже. Я свалил всю вину на Чоло [Диего Симеоне], я готовился к этому финалу. Я уже собирался уходить, но он меня не отпустил, мы решили проблему.

Мы проиграли по пенальти, я был очень зол из-за того, что не смог принять участие, я хотел помочь, посмотреть, сможем ли мы победить. Но это уже прошлое.

Надеюсь, у меня будет возможность помочь достичь [победы в ЛЧ], потому что это то, чего не хватает клубу, это мечта всех в «Атлетико». Я надеюсь, что мы сможем сделать это до того, как я уйду, – сказал полузащитник «Атлетико».

В Милане «Атлетико» проиграл «Реалу» (1:1, по пенальти – 3:5).

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ну если судить по прошлой европейской компании, Атлетико до победы в ЛЧ ооочень далеко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий