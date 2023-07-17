Корреа об ЛЧ: «Надеюсь, «Атлетико» выиграет ее до того, как я уйду. Клубу этого не хватает, мы все об этом мечтаем»

Анхель Корреа заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе «Атлетико».

– Когда я начинал в «Сан-Лоренцо», моей мечтой было выиграть кубок Либертадорес, и мне повезло, что мы выиграли его впервые. Теперь, когда я играю за «Атлетико», я мечтаю выиграть Лигу чемпионов.

– Вы сожалеете, что не сыграли в финале [в 2016 году] в Милане?

– Это в прошлом. После той игры я хотел уйти, и в следующем году тоже. Я свалил всю вину на Чоло [Диего Симеоне], я готовился к этому финалу. Я уже собирался уходить, но он меня не отпустил, мы решили проблему.

Мы проиграли по пенальти, я был очень зол из-за того, что не смог принять участие, я хотел помочь, посмотреть, сможем ли мы победить. Но это уже прошлое.

Надеюсь, у меня будет возможность помочь достичь [победы в ЛЧ], потому что это то, чего не хватает клубу, это мечта всех в «Атлетико». Я надеюсь, что мы сможем сделать это до того, как я уйду, – сказал полузащитник « ».

В Милане «Атлетико» проиграл «Реалу» (1:1, по пенальти – 3:5).