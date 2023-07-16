Бабурин об РПЛ: «Зенит» все равно будет доминировать – 100%. Неправильно делать выводы по первой игре»

Теги Зенит премьер-лига Россия Торпедо Егор Бабурин Футбол

Егор Бабурин заявил, что «Зенит» продолжит доминировать в Мир РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака в серии пенальти победила ЦСКА в матче за Суперкубок России.

«Неправильно делать выводы по первой игре. И состав будет чуть другой дальше, «Зенит» все равно будет доминировать – сто процентов», – сказал воспитанник «Зенита» и вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.

«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА

8 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Фантом
Я бы сказал, что, наоборот, правильно делать выводы по первой игре. А они таковы, что "Зенит" достиг того уровня, когда, играя хуже соперника, все равно может добиться нужного себе результата. Причем это с одним из самых сложных и "неприятных" соперников, со средним будет существенно легче.
Зенит добился ничьей. Это не нужный результат, а компромиссный
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igls54
Из-за леса, из-за гор
Правду говорит Егор
+4
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Фантом
Я бы сказал, что, наоборот, правильно делать выводы по первой игре. А они таковы, что "Зенит" достиг того уровня, когда, играя хуже соперника, все равно может добиться нужного себе результата.

Причем это с одним из самых сложных и "неприятных" соперников, со средним будет существенно легче.
+6
-3
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Денис Ширинов
Будем посмотреть, жалко Брюгге нет в РПЛ
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Циник Петербургский
Ответ dreamstep
Бабурин, после прошлого сезона в Торпедо, достоен быть в Зените или любом московском клубе РПЛ. Странно что согласился продолжить в ФНЛ с Торпедо.
Может быть, в Торпедо он имеет гарантированную игровую практику? (я просто не слежу за Торпедо и не в курсе).
А насчет "достоен быть в Зените или любом московском клубе РПЛ" у меня есть серьезные сомнения. При всем уважении к Егору Бабурину, если я правильно помню, у него, к огромному сожалению, уже были "кресты". И, вроде бы, даже не один раз. Клубы из верхней половины таблицы РПЛ при таких раскладах предпочитают перестраховаться.
+1
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dreamstep
Бабурин, после прошлого сезона в Торпедо, достоен быть в Зените или любом московском клубе РПЛ. Странно что согласился продолжить в ФНЛ с Торпедо.
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