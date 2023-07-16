Бабурин об РПЛ: «Зенит» все равно будет доминировать – 100%. Неправильно делать выводы по первой игре»
Егор Бабурин заявил, что «Зенит» продолжит доминировать в Мир РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака в серии пенальти победила ЦСКА в матче за Суперкубок России.
«Неправильно делать выводы по первой игре. И состав будет чуть другой дальше, «Зенит» все равно будет доминировать – сто процентов», – сказал воспитанник «Зенита» и вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.
«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА
Правду говорит Егор
Причем это с одним из самых сложных и "неприятных" соперников, со средним будет существенно легче.
А насчет "достоен быть в Зените или любом московском клубе РПЛ" у меня есть серьезные сомнения. При всем уважении к Егору Бабурину, если я правильно помню, у него, к огромному сожалению, уже были "кресты". И, вроде бы, даже не один раз. Клубы из верхней половины таблицы РПЛ при таких раскладах предпочитают перестраховаться.