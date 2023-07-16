Бабурин об РПЛ: «Зенит» все равно будет доминировать – 100%. Неправильно делать выводы по первой игре»

Егор Бабурин заявил, что «Зенит» продолжит доминировать в Мир РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака в серии пенальти победила ЦСКА в матче за Суперкубок России.

«Неправильно делать выводы по первой игре. И состав будет чуть другой дальше, « » все равно будет доминировать – сто процентов», – сказал воспитанник «Зенита» и вратарь « » .

«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА