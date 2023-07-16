Анхель Корреа c 10 лет помогал содержать семью после смерти отца: «Отдавал маме все, что зарабатывал, играя в футбол. У нее было 10 детей»

Анхель Корреа рассказал, как в детстве помогал семье, зарабатывая на игре в футбол.

Вингер «Атлетико» вырос в аргентинском городе Росарио, в неблагополучном районе Баррио-де-лас-Флорес. Когда Анхелю было 10 лет, его отец умер.

– Я помню, как играл там [в футбол] со своими друзьями, как мы часами играли на улице. Помню своего отца, который всегда проходил мимо и видел, как я играю. Я потерял все это, когда мне было десять, но, к счастью, у меня хорошая память, и я смог это запомнить.

– Как у вас получалось заботиться о семье, когда вам было всего 10 лет?

– Тогда я не думал об этом, я не осознавал этого. Все, что я зарабатывал, играя в футбол, я отдавал маме, чтобы помочь прокормить моих братьев и сестер – нас было десятеро. Помогая маме, братьям и сестрам, я был счастлив.

– Как вы остались в стороне от криминала и наркотиков в таком районе?

– Это сложно, но каждый сам решает, что ему делать. С самого раннего детства я хотел стать футболистом, и каждый раз, когда я видел, что кто-то из друзей делает что-то плохое или то, что мне не нравится, я тут же шел домой. Я просто хотел поиграть в мяч, чтобы помочь своей семье, – сказал полузащитник « ».