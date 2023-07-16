«Ривер Плейт» Демичелиса досрочно стал чемпионом Аргентины. Клуб взял титул в рекордный 38-й раз

Теги Мартин Демичелис высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт Эстудиантес рекорды Футбол

«Ривер Плейт» досрочно выиграл чемпионат Аргентины.

В 25-м туре «Ривер Плейт» одержал домашнюю победу над «Эстудиантес» со счетом 3:1, забив трижды к 31-й минуте.

За два тура до конца чемпионата команда Мартина Демичелиса гарантировала себе чемпионство, набрав 57 очков в 25 матчах.

Отметим, что «Ривер Плейт» выиграл чемпионат Аргентины в рекордный 38-й раз. У «Бока Хуниорс» 35 титулов.

10 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Луизао фром мексика
Никому не интересно,
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a2wai
Демичелис красава, набирается опыта в Южной Америке. Потом могут вполне и в Европу позвать.
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a.sh.s.
Ответ Луизао фром мексика
Никому не интересно,
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны?
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МанСити красава , титул взял)
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Ман Сити
Демичелис был лучшим игроком, стал лучшим тренером. Вообщем лучший во всем. Не в пример всем этим Невилам, Джирардам и т.д.
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Ман Сити
Кстати, в свете того что очередной помощник Пепа свинтил в очередной клуб, надо брать 2-м тренером Демикелиса, легенда точно не предаст.
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Алекс Мелкумян
Блин ну вот почему Ман Сити аватарку поменял, так бы можно было бы покекать что он и на спорце успевает срачи устраивать и чемпионаты Аргентины выигрывать
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Михо
Основной клуб в его карьере Бавария, может нужно присмотреться боссам клуба) тем более он с молодежкой уже там работал
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