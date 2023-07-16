«Ривер Плейт» Демичелиса досрочно стал чемпионом Аргентины. Клуб взял титул в рекордный 38-й раз

«Ривер Плейт» досрочно выиграл чемпионат Аргентины.

В 25-м туре « » одержал домашнюю победу над « » со счетом 3:1, забив трижды к 31-й минуте.

За два тура до конца чемпионата команда Мартина Демичелиса гарантировала себе чемпионство, набрав 57 очков в 25 матчах.

Отметим, что «Ривер Плейт» выиграл чемпионат Аргентины в рекордный 38-й раз. У «Бока Хуниорс» 35 титулов.