«Милан» и Рейндерс согласовали контракт на 5 лет с зарплатой 1,7 млн евро. АЗ может продать хавбека за 18-20 млн

Теги Милан высшая лига Нидерланды серия А Италия возможные трансферы АЗ Тейани Рейндерс Футбол

«Милан» намерен приобрести Тейани Рейндерса.

Итальянский клуб согласовал с полузащитником контракт на 5 лет. Зарплата игрока в случае перехода составит 1,7 миллиона евро в год. Отмечается, что интерес к хавбеку проявляли клубы АПЛ, но он предпочитает вариант с Серией А. 

«Россонери» еще должны провести переговоры с АЗ о трансфере 24-летнего футболиста. Нидерландцы могут отпустить его за 18-20 миллионов евро. 

В сезоне-2022/23 Тейани Рейндерс провел в составе АЗ 34 матча в Эредивизи, забив 3 гола и отдав 7 результативных передач. Подробная статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lyosha1786
Это уже интересно, главное, чтобы не оказался вторым де Кетеларе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ya_za_ac_milan
Думаю это хороший трансфер. У нас прошлом сезоне была несколько легковесная опорная зона- креативный хав Тонали, который играл не на удобной для своих сильных сторон позиции и Беннасер, который по игровому стилю скорее игрок Барселоны а не Милана. Сейчас у нас 2 здоровенных коня опорника. Лофтус Чик 191 см, Реиндерс 185 см. Причем они жилистые судя по видеонарезкам. Могут как потолкаться, так и быстро ускориться. Мусу бы ещё взять и всё полузащита укомплектована. Итого имеем Беннасер, Крунич, Лофтус Чик, Реиндерс, Муса и Побега, которого отправят в аренду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
Ну пока неизвестно. Темная лошадка или провал или выстрелит парень. Но ему в пару нужен хороший хавбек, который не дублирует его качества
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aslan Aslan
Ответ ya_za_ac_milan
Думаю это хороший трансфер. У нас прошлом сезоне была несколько легковесная опорная зона- креативный хав Тонали, который играл не на удобной для своих сильных сторон позиции и Беннасер, который по игровому стилю скорее игрок Барселоны а не Милана. Сейчас у нас 2 здоровенных коня опорника. Лофтус Чик 191 см, Реиндерс 185 см. Причем они жилистые судя по видеонарезкам. Могут как потолкаться, так и быстро ускориться. Мусу бы ещё взять и всё полузащита укомплектована. Итого имеем Беннасер, Крунич, Лофтус Чик, Реиндерс, Муса и Побега, которого отправят в аренду.
Лофтус-Чик не опорник, он скорее бокс-ту-бокс, причём, как мне кажется в пару к нему нужен разыгрывающий опорник, а не разрушитель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий