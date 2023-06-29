«Милан» и Рейндерс согласовали контракт на 5 лет с зарплатой 1,7 млн евро. АЗ может продать хавбека за 18-20 млн

«Милан» намерен приобрести Тейани Рейндерса.

Итальянский клуб согласовал с полузащитником контракт на 5 лет. Зарплата игрока в случае перехода составит 1,7 миллиона евро в год. Отмечается, что интерес к хавбеку проявляли клубы АПЛ, но он предпочитает вариант с Серией А.

«Россонери» еще должны провести переговоры с о трансфере 24-летнего футболиста. Нидерландцы могут отпустить его за 18-20 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 провел в составе АЗ 34 матча в , забив 3 гола и отдав 7 результативных передач. Подробная статистика 24-летнего полузащитника доступна здесь.