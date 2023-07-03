«Милан» предложит АЗ 19 млн евро за Рейндерса. Официальные переговоры стартовали
«Милан» официально вступил в переговоры по Тейани Рейндерсу.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» в устной форме сделают АЗ предложение в размере примерно 19 млн евро.
Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал с игроком пятилетний контракт.
24-летний нидерландец провел в Эредивизи-2022/23 34 игры и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
К тому же игроки разных позиций. Некорректное сравнение.