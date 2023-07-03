«Милан» предложит АЗ 19 млн евро за Рейндерса. Официальные переговоры стартовали

Теги Милан высшая лига Нидерланды серия А Италия возможные трансферы АЗ Тейани Рейндерс деньги Фабрицио Романо Футбол

«Милан» официально вступил в переговоры по Тейани Рейндерсу.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» в устной форме сделают АЗ предложение в размере примерно 19 млн евро.

Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал с игроком пятилетний контракт.

24-летний нидерландец провел в Эредивизи-2022/23 34 игры и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Амин Чич
Миланушка, распорядись этими 70к добротно, не бросайся на все, что блестит
+4
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+4
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Амин Чич
Миланушка, распорядись этими 70к добротно, не бросайся на все, что блестит
как Ювентус после продажи Зидана? когда купили Недведа , Тюрама и Буффона
+2
-1
+1
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Kubinec_
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
как Ювентус после продажи Зидана? когда купили Недведа , Тюрама и Буффона
сравнил времена когда Италия была топ 1 чемпионатом и там хотели лучшие играть
+2
-1
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Ilkin Azimov
Если возьмут, то надеюсь не станет вторым де Кетеларе
0
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Eugn_eugn
Сколько можно покупать Этих Кетеларов, Салемакерсов и Рейндерсов
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like a boss
За Пулишича жмотятся. А за какого-то ноунейма (это кто вообще) предлагают больше, чем за лидера сборной США.
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FEF2
Ответ Eugn_eugn
Сколько можно покупать Этих Кетеларов, Салемакерсов и Рейндерсов
а кого надо?
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Mykytka
Ответ like a boss
За Пулишича жмотятся. А за какого-то ноунейма (это кто вообще) предлагают больше, чем за лидера сборной США.
За стабильного игрока основы одного из крепких клубов Нидерландов и хрустального Пулишича, игрока запаса Челси?
К тому же игроки разных позиций. Некорректное сравнение.
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