«Балтика» арендовала защитника Боливии и «Боливара» Фернандеса Торо. Это 2-й боливиец в РПЛ

В «Балтику» перешел защитник сборной Боливии Роберто Фернандес Торо.

Калининградцы арендовали игрока « » с приоритетным правом выкупа.

23-летний игрок стал вторым боливийцем в чемпионате России. Первым был , выступавший за «Терек» (ныне «Ахмат») в 2010 году.

Статистику Фернандеса Торо можно найти здесь.

Фото: t.me/fc_baltika

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