«Балтика» арендовала защитника Боливии и «Боливара» Фернандеса Торо. Это 2-й боливиец в РПЛ
В «Балтику» перешел защитник сборной Боливии Роберто Фернандес Торо.
Калининградцы арендовали игрока «Боливара» с приоритетным правом выкупа.
23-летний игрок стал вторым боливийцем в чемпионате России. Первым был Хуан Карлос Арсе, выступавший за «Терек» (ныне «Ахмат») в 2010 году.
Статистику Фернандеса Торо можно найти здесь.
Фото: t.me/fc_baltika
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