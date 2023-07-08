«Балтика» арендовала защитника Боливии и «Боливара» Фернандеса Торо. Это 2-й боливиец в РПЛ

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В «Балтику» перешел защитник сборной Боливии Роберто Фернандес Торо.

Калининградцы арендовали игрока «Боливара» с приоритетным правом выкупа.

23-летний игрок стал вторым боливийцем в чемпионате России. Первым был Хуан Карлос Арсе, выступавший за «Терек» (ныне «Ахмат») в 2010 году.

Статистику Фернандеса Торо можно найти здесь.

Фото: t.me/fc_baltika

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3 комментария

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Joseph Conin
Фернандо Торрес по-боливийски
+1
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За Валенсию с 1999
Арсе был легендой чая. Странно, что его номер ещё не вывели из обращения
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Бременер
Ответ Joseph Conin
Фернандо Торрес по-боливийски
и он защитник
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