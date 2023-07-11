Трент Александер-Арнолд: «Ливерпуль» хочет выиграть АПЛ. Мы умеем бороться с «Сити», нам нужно выступать почти идеально весь сезон»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд заявил, что «Ливерпуль» нацелен на борьбу за титул в новом сезоне.

«Я думаю, что клубу необходимо быть честным. Вы знаете, мы уважаем каждое соревнование, в котором участвуем, но если бы вы спросили нас в эту же дату в прошлом году, хотим ли мы финишировать пятыми, мы бы все сказали «нет» и повторили то же самое сейчас.

Хотим ли мы финишировать пятыми в следующем сезоне? Нет. Мы хотим выиграть лигу, мы хотим бороться за чемпионство и победу Лиге чемпионов, поэтому невыход [в ЛЧ] разочаровывает.

Мы знаем, как выиграть лигу, мы умеем бороться с «Сити» и идти с ними нога в ногу, и нам нужно выступать почти идеально на протяжении всего сезона, так что для нас это главное», – сказал защитник «Ливерпуля».

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22 комментария

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Liquidozz
Будет зависить от трансферов.
Как минимум нужен ещё один топ ЦЗ.
Пока не похоже, что можно навязать Сити равную борьбу...
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David Aprasidze
Ответ xxx-xxx
Если бы не Пеп, у Ливерпуля было на пару чемпионств больше, но Клопп крутой чувак, остается только надеятся что за цепит еще АПЛ
Если бы не нефтедолларовый безлимит через мошеннические схемы для обхода ФФП. А Пеп скорее тормозил Сити в ЛЧ. Как делал это в Баварии.
+5
-2
+3
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Axs Men
Ответ Axs Men
За последние 6 сезонов, Сити и Ливерпуль на двоих 5 раз сыграли в финале ЛЧ. Действительно крутое противостояние
А в АПЛ вовсе 6 из 6 на двоих
+4
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Спартак Гордость России
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Ответ Акира_1
Точняк. Сити, Челси и Ливерпуль - главные представители АПЛ в Европе, жаль в этом розыгрыше только Сити будет отстаивать честь Англии, ну может Ньюкасл стрельнет. На других надежды нет.
Ты хотел сказать Мю вместо челси?
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llolishe
Ответ НРИ
Ну до чемпионства еще 28 лет осталось или же ждать ковидный сезон еще один
Так спартачи не верят в Медину?
+2
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Axs Men
За последние 6 сезонов, Сити и Ливерпуль на двоих 5 раз сыграли в финале ЛЧ. Действительно крутое противостояние
+3
-2
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xxx-xxx
Если бы не Пеп, у Ливерпуля было на пару чемпионств больше, но Клопп крутой чувак, остается только надеятся что за цепит еще АПЛ
+2
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llolishe
Это только мечты но Ливерпулю нужен новый тренер
Только Гакпо за одно ТО-вы серьезно
И потом говорите типо мы боролись
Надо или усилять состава как Реал или надеяться что все игроки проведут праймово сезон
4 турнира-во всех бегает Трент
И Клопп потом удивляется что Трент в финале не успевает в оборону
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llolishe
Защиту надо усилять
Ван Дейк к 23 туру уже сдувается
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llolishe
Инасио и Колвилла сватают в Ливерпуль
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НРИ
Ответ Акира_1
Точняк. Сити, Челси и Ливерпуль - главные представители АПЛ в Европе, жаль в этом розыгрыше только Сити будет отстаивать честь Англии, ну может Ньюкасл стрельнет. На других надежды нет.
Надежда что ньюкасл как и ливер с сити будут показывать смотрибельный футбол а не как челси уже лет 15 кроме автобуса и отскоков ничего не может показать в лч
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НРИ
Ответ Акира_1
Когда Челси последний раз играл в автобус. Году в 13? Не позорился бы таким бредом, если хочешь говорить, то нормальные аргументы приводи, а в реальности Челси один из самых успешных клубов Англии в Европе, который рвал Арсенал в финале 4 1 и последнюю ЛЧ взяли в уверенном футболе. Эстест недоделанный)
Да не огорчайся ты так , челси вновь будет считаться топ клубом когда нибудь , может быть , наверняка
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Liquidozz
Ответ llolishe
Клоппу плевать на Ливерпуль Получил офигенную зп -просто смотрит АПЛ вживую и кайфует
На удивление адекватное мнение. У меня сразу раскрылись глаза! Буду обязательно следить за Вашеми следующими высказываниями чтобы расширять свои горизонты.
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Джанлука Нальюка
Ответ Liquidozz
Будет зависить от трансферов. Как минимум нужен ещё один топ ЦЗ. Пока не похоже, что можно навязать Сити равную борьбу...
У сити будет эмоциональный спад плюс перестройка состава.
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Liquidozz
Ответ Джанлука Нальюка
У сити будет эмоциональный спад плюс перестройка состава.
Каждый год это говорят, а результат вот он))
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llolishe
Ответ Спартак Гордость России
Пшёл вон
Слова Федуна Каррере?
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