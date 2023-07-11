Трент Александер-Арнолд: «Ливерпуль» хочет выиграть АПЛ. Мы умеем бороться с «Сити», нам нужно выступать почти идеально весь сезон»
Трент Александер-Арнолд заявил, что «Ливерпуль» нацелен на борьбу за титул в новом сезоне.
«Я думаю, что клубу необходимо быть честным. Вы знаете, мы уважаем каждое соревнование, в котором участвуем, но если бы вы спросили нас в эту же дату в прошлом году, хотим ли мы финишировать пятыми, мы бы все сказали «нет» и повторили то же самое сейчас.
Хотим ли мы финишировать пятыми в следующем сезоне? Нет. Мы хотим выиграть лигу, мы хотим бороться за чемпионство и победу Лиге чемпионов, поэтому невыход [в ЛЧ] разочаровывает.
Мы знаем, как выиграть лигу, мы умеем бороться с «Сити» и идти с ними нога в ногу, и нам нужно выступать почти идеально на протяжении всего сезона, так что для нас это главное», – сказал защитник «Ливерпуля».
Как минимум нужен ещё один топ ЦЗ.
Пока не похоже, что можно навязать Сити равную борьбу...
Только Гакпо за одно ТО-вы серьезно
И потом говорите типо мы боролись
Надо или усилять состава как Реал или надеяться что все игроки проведут праймово сезон
4 турнира-во всех бегает Трент
И Клопп потом удивляется что Трент в финале не успевает в оборону
Ван Дейк к 23 туру уже сдувается