Собослаи о Холанде: «Эрлинг помогал мне с поиском жилья. Мы могли бы стать соседями – некоторые игроки живут в тихом месте между Манчестером и Ливерпулем»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Австрия Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд Доминик Собослаи Футбол

Доминик Собослаи общался с Эрлингом Холандом перед переходом в «Ливерпуль».

Собослаи и Холанд вместе выступали в составе «Ред Булл Зальцбург» в 2019 году.

«Холанд помогал мне с поиском жилья, и вполне могло случиться так, что мы стали бы соседями. От него я узнал, что некоторые игроки живут в тихом местечке между Манчестером и Ливерпулем, где можно сохранить частную жизнь – я посмотрю, о чем он говорил, мне очень интересно.

Будет вполне нормально отложить нашу дружбу в сторону во время матчей «Ливерпуля» против «Манчестер Сити». Сыграть друг против друга – это, несомненно, фантастический опыт», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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5 комментариев

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За Валенсию с 1999
Что-то Ливерпуль мощно усиляется
+4
0
+4
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& Co1366
Манчестер Ливерпуль - как в знаменитой песне ... про погоду в СССР.
+1
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Сергей Никитин
Ответ llolishe
Как же это будет по-ливерпульски если из-за трансфера Собослаи не подпишет Ливерпуль Тюрама
Так а зачем? Он на той же позиции играет.
+1
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Берендей Ватрушкин
Щас гики побегут искать это тихое местечко. Спалил малину СлабыйСлай
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