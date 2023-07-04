Собослаи о Холанде: «Эрлинг помогал мне с поиском жилья. Мы могли бы стать соседями – некоторые игроки живут в тихом месте между Манчестером и Ливерпулем»
Доминик Собослаи общался с Эрлингом Холандом перед переходом в «Ливерпуль».
Собослаи и Холанд вместе выступали в составе «Ред Булл Зальцбург» в 2019 году.
«Холанд помогал мне с поиском жилья, и вполне могло случиться так, что мы стали бы соседями. От него я узнал, что некоторые игроки живут в тихом местечке между Манчестером и Ливерпулем, где можно сохранить частную жизнь – я посмотрю, о чем он говорил, мне очень интересно.
Будет вполне нормально отложить нашу дружбу в сторону во время матчей «Ливерпуля» против «Манчестер Сити». Сыграть друг против друга – это, несомненно, фантастический опыт», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
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