Собослаи о Холанде: «Эрлинг помогал мне с поиском жилья. Мы могли бы стать соседями – некоторые игроки живут в тихом месте между Манчестером и Ливерпулем»

Доминик Собослаи общался с Эрлингом Холандом перед переходом в «Ливерпуль».

и Холанд вместе выступали в составе « » в 2019 году.

« помогал мне с поиском жилья, и вполне могло случиться так, что мы стали бы соседями. От него я узнал, что некоторые игроки живут в тихом местечке между Манчестером и , где можно сохранить частную жизнь – я посмотрю, о чем он говорил, мне очень интересно.

Будет вполне нормально отложить нашу дружбу в сторону во время матчей «Ливерпуля» против « ». Сыграть друг против друга – это, несомненно, фантастический опыт», – сказал полузащитник «Ливерпуля».