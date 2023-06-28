Хавбек «Реала» Аррибас интересен «Боруссии», «Лейпцигу», «Байеру» и «Айнтрахту». У него 27 (20+7) очков в 36 матчах сезона за «Кастилью»

Теги Боруссия Дортмунд Байер Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Серхио Аррибас Футбол

Воспитанник «Реала» Серхио Аррибас может продолжить карьеру в Германии.

Полузащитник мадридского клуба привлек внимание «Боруссии», «Айнтрахта», «Лейпцига» и «Байера», сообщает Marca.

Дортмундский клуб является фаворитом на трансфер 21-летнего футболиста. 

Отмечается, что сам Аррибас хотел бы закрепиться в основной команде «Реала», но сделать это будет очень сложно из-за большого числа игроков в линии полузащиты. 

В минувшем сезоне Серхио провел 36 матчей за «Кастилью», в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Он также 4 раза вышел на поле в составе основной команды «Мадрида» и забил 1 гол.

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7 комментариев

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corazón blanco
Нужно отдавать Аррибаса с опцией обратного выкупа. Перспективный игрок, который в будущем может вырасти в большого топа и очень жаль, что так мало ему доверяли в первой команде. Но когда это происходило, он выходил и погоды не портил.
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corazón blanco
Ответ Amalfitano
Так их молодёжь ничего и не показывает. Уходит в другие клубы которые слабее и даже там ничего не показывают. Вот Браим более-менее себя проявил в Милане и его тут же вернули. Правда не для основы. Будет заменять на лавке ушедшего в ПСЖ рекрута.
Так Браим и не является воспитанником Мадрида, он воспитанник Малаги. Вот, например, Хакими - воспитанник. Франа Гарсию вернули после того, как он здорово себя проявил в Райо.
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Talgat Ergeshov
полагаю,лучше отдать в аренду на 2-3 года,чтоб чаще играл,быть может как карвахаль,мората станет топом и можно будет продать за неплохие деньги...не думаю,что для него будет место в полузащите,пока есть вальверде,тчуамени,камавинга,белингем-могу и ошибаться)
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Amalfitano
В принципе никакого риска ни для кого. Вряд ли парень будет стоить дорого. Помниться Хоселу так же начинал свой путь в большом футболе. После плодотворного сезона в Кастильи перешел в Бундеслигу.
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Alex Serpen
Реал практически не отдаёт в аренду, а продаёт 40-50% прав или с опцией обратного выкупа.
Здесь, думается, так же стоит поступить. Лучше будет, если внутри испанского чемпионата, чтобы не тратить время на адаптацию в другом чемпионате.
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