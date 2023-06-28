Хавбек «Реала» Аррибас интересен «Боруссии», «Лейпцигу», «Байеру» и «Айнтрахту». У него 27 (20+7) очков в 36 матчах сезона за «Кастилью»

Воспитанник «Реала» Серхио Аррибас может продолжить карьеру в Германии.

Полузащитник мадридского клуба привлек внимание « », « », « » и « », сообщает Marca.

Дортмундский клуб является фаворитом на трансфер 21-летнего футболиста.

Отмечается, что сам Аррибас хотел бы закрепиться в основной команде « », но сделать это будет очень сложно из-за большого числа игроков в линии полузащиты.

В минувшем сезоне Серхио провел 36 матчей за «Кастилью», в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Он также 4 раза вышел на поле в составе основной команды «Мадрида» и забил 1 гол.