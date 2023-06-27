«Тоттенхэм» за 19 млн евро купил вратаря «Эмполи» Викарио

Теги Эмполи премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Тоттенхэм Гульельмо Викарио Футбол

Гульельмо Викарио перешел в «Тоттенхэм».

Английский клуб сообщил о переходе вратаря «Эмполи». «Тоттенхэм» заплатил 19 миллионов евро за трансфер голкипера.

Викарио выступал за итальянскую команду клуб с сезона-2021/22. За прошлый год он провел 31 матч в Серии А.

Гульельмо уже вызывался в сборную Италии, но еще не дебютировал за нее. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

8 комментариев

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Моуриниста
21/22: Бентакур 20 лямов, Кулушевски 10 лямов(аренда), Сарр 17 лямов, Эмерсон 25 лямов, Хиль 25 лямов = 97 млн
22/23: Перишич(свобод. агент), Лангле(аренда), Ришарлисон 60 лямов, Биссума 30 лямов, Djed Spence 15 лямов, Арно Грёневельд 3 ляма, Ромеро 50 лямов, Педро Порро 45 млн, Удоджи 18 = 221 млн
=318
+Конте 4млн неустойка = 322
+Нуну 18млн неустойка = 340 млн
23/24: Кулушевски 30(выкуп), Викарио 20 = 390 млн

Продолжение следует...
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Overkiller
Это вместо Кейна? )
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Pucheslav
Ответ Моуриниста
21/22: Бентакур 20 лямов, Кулушевски 10 лямов(аренда), Сарр 17 лямов, Эмерсон 25 лямов, Хиль 25 лямов = 97 млн 22/23: Перишич(свобод. агент), Лангле(аренда), Ришарлисон 60 лямов, Биссума 30 лямов, Djed Spence 15 лямов, Арно Грёневельд 3 ляма, Ромеро 50 лямов, Педро Порро 45 млн, Удоджи 18 = 221 млн =318 +Конте 4млн неустойка = 322 +Нуну 18млн неустойка = 340 млн 23/24: Кулушевски 30(выкуп), Викарио 20 = 390 млн Продолжение следует...
Про то как Конте не покупали нужных игроков
+4
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Сахарный ватник
Отличная замена Ларисе.
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Е.Р.
Так хорошо сезон проводил, а под конец косяк за косяков, косяк за косяком
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RealJon
если Кейн не уходить, Постакоглу что то можно слепить из этой командой. только нужно усилить центр защиты, кроме Ромеро там по сути никому, все уровень чемпионшипа
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OldRedWhite
Лучше бы Марко Карнесекки из Кремонезе у Аталанты !
Хотя , конечно очень молод - 22
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Михаил Лубянский
Хороший трансфер,вполне может стать новой легендой ттх
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