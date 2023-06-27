«Тоттенхэм» за 19 млн евро купил вратаря «Эмполи» Викарио
Гульельмо Викарио перешел в «Тоттенхэм».
Английский клуб сообщил о переходе вратаря «Эмполи». «Тоттенхэм» заплатил 19 миллионов евро за трансфер голкипера.
Викарио выступал за итальянскую команду клуб с сезона-2021/22. За прошлый год он провел 31 матч в Серии А.
Гульельмо уже вызывался в сборную Италии, но еще не дебютировал за нее. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
22/23: Перишич(свобод. агент), Лангле(аренда), Ришарлисон 60 лямов, Биссума 30 лямов, Djed Spence 15 лямов, Арно Грёневельд 3 ляма, Ромеро 50 лямов, Педро Порро 45 млн, Удоджи 18 = 221 млн
=318
+Конте 4млн неустойка = 322
+Нуну 18млн неустойка = 340 млн
23/24: Кулушевски 30(выкуп), Викарио 20 = 390 млн
Продолжение следует...
Хотя , конечно очень молод - 22