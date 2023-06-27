«Тоттенхэм» за 19 млн евро купил вратаря «Эмполи» Викарио

Гульельмо Викарио перешел в «Тоттенхэм».

Английский клуб сообщил о переходе вратаря «Эмполи». «Тоттенхэм» заплатил 19 миллионов евро за трансфер голкипера.

Викарио выступал за итальянскую команду клуб с сезона-2021/22. За прошлый год он провел 31 матч в Серии А.

Гульельмо уже вызывался в сборную Италии, но еще не дебютировал за нее. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.