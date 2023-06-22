В минувшем сезоне впервые за долгое время команды Серии А вышли на первые роли в Европе. В полуфиналах трех футбольных турниров континента играли пять итальянских команд. Пусть ни одна из них в итоге не смогла выиграть трофей, но сам факт говорит о силе чемпионата страны. Другое дело, что интрига с чемпионским званием всю вторую половину сезона отсутствовала, зато хватало других. Чего стоила только сага с санкциями в отношении «Ювентуса». За всем этим было интересно наблюдать, поэтому многие болельщики ждут начала нового сезона, который стартует 20 августа. Он точно будет не менее интересным, чем предыдущий, главное знать, где смотреть новый сезон Серии А 2023-2024 года.

У российских поклонников футбола проблем с просмотром чемпионата Италии нет уже несколько лет. Серия А вообще стала первым турниром, который стали показывать на российских телеканалах еще в середине 1990-х годов. Прямые трансляции со стадионов Италии можно будет смотреть на каналах холдинга «Матч ТВ», центральный матч на главном телеканале, другие на каналах «Футбол», в данном случае нужно будет зарегистрироваться на сайте и приобрести соответствующий пакет.

Универсальным способом просмотра любых спортивных событий может стать установка IPTV. Для этого не обязательно иметь телевизор с функцией Smart TV, Можно приобрести какую-либо приставку и дальше найти соответствующий сервис, среди которых есть бесплатные. Следуйте инструкции по установке и у вас будет больше футбола. Наконец, еще один вариант просмотра матчей итальянского чемпионата — букмекерские сайты. Выберете легальный, пройдите регистрацию, в некоторых случаях сделайте ставку и смотрите Серию А.