Участники нового сезона Серии А 2023/2024 — все команды Чемпионата Италии по футболу 2023/24

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Все участники нового сезона 2023–2024 года в Серии А стали известны 11 июня, когда закончилась серия матчей плей-офф в Серии Б. По ее итогам путевку в высший дивизион чемпионата Италии завоевал «Кальяри», хотя в турнире команда лишь пятое место. Первый тур в Серии А намечен на 20 августа, в чемпионате примут участие двадцать команд, завершится турнир 26 мая. Представляем вашему вниманию все команды итальянской Серии А в сезоне 2023–2024 года.

Команды Серии А 2023/24

По итогам сезона 2022–2023 года Серию А покинули «Специя», генуэзская «Сампдория» и «Кремонезе» из Кремоны. Из Серии Б в высший футбольный дивизион Италии, помимо «Кальяри», вышли «Дженоа» и «Фрозиноне».

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