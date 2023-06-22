Участники нового сезона Серии А 2023/2024 — все команды Чемпионата Италии по футболу 2023/24
Все участники нового сезона 2023–2024 года в Серии А стали известны 11 июня, когда закончилась серия матчей плей-офф в Серии Б. По ее итогам путевку в высший дивизион чемпионата Италии завоевал «Кальяри», хотя в турнире команда лишь пятое место. Первый тур в Серии А намечен на 20 августа, в чемпионате примут участие двадцать команд, завершится турнир 26 мая. Представляем вашему вниманию все команды итальянской Серии А в сезоне 2023–2024 года.
Команды Серии А 2023/24
- «Аталанта» (Бергамо)
- «Болонья» (Болонья)
- «Дженоа» (Генуя)
- «Интернационале» (Милан)
- «Кальяри» (Кальяри)
- «Лацио» (Рим)
- «Лечче» (Лечче)
- «Милан» (Милан)
- «Монца» (Монца)
- «Наполи» (Неаполь)
- «Рома» (Рим)
- «Салернитана» (Салерно)
- «Сассуоло» (Сассуоло)
- «Торино» (Турин)
- «Удинезе» (Удине)
- «Фиорентина» (Флоренция)
- «Фрозиноне» (Фрозиноне)
- «Эмполи» (Эмполи)
- «Ювентус» (Турин)
- «Эллас Верона» (Верона)
По итогам сезона 2022–2023 года Серию А покинули «Специя», генуэзская «Сампдория» и «Кремонезе» из Кремоны. Из Серии Б в высший футбольный дивизион Италии, помимо «Кальяри», вышли «Дженоа» и «Фрозиноне».
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