Гари Невилл: «Сити» успешнее «МЮ», но лишь в данный момент. «Юнайтед» всегда будет выше, все циклично»
Гари Невилл считает, что доминирование «Манчестер Сити» может подойти к концу.
– Ноэль Галлахер подшучивал над вами после требла «Манчестер Сити». Можно ли сказать, что в Манчестере произошла смена власти?
– «Юнайтед» стоит выше как футбольный клуб, и так будет всегда.
«Сити» более успешен, но лишь в данный момент времени. Ноэль это знает, из двух [братьев Галлахеров] умный – он.
Он поймет, что все циклично, и «Юнайтед» поднимется. Земля круглая, – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Ноэль Галлахер: «Если «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, только полный идиот скажет, что Гвардиола облажался в Англии»
Процессы там выстроены, денег море. У МЮ нет ни того, ни другого в сравнимом масштабе.
Невилл прав когда про цикличность говорил