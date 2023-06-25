Гари Невилл: «Сити» успешнее «МЮ», но лишь в данный момент. «Юнайтед» всегда будет выше, все циклично»

Гари Невилл считает, что доминирование «Манчестер Сити» может подойти к концу.

– Ноэль Галлахер подшучивал над вами после требла «Манчестер Сити». Можно ли сказать, что в Манчестере произошла смена власти?

– «Юнайтед» стоит выше как футбольный клуб, и так будет всегда.

«Сити» более успешен, но лишь в данный момент времени. Ноэль это знает, из двух [братьев Галлахеров] умный – он.

Он поймет, что все циклично, и «Юнайтед» поднимется. Земля круглая, – сказал бывший защитник « ».

Ноэль Галлахер: «Если «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, только полный идиот скажет, что Гвардиола облажался в Англии»