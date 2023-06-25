Гари Невилл: «Сити» успешнее «МЮ», но лишь в данный момент. «Юнайтед» всегда будет выше, все циклично»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноэль Галлахер Футбол

Гари Невилл считает, что доминирование «Манчестер Сити» может подойти к концу.

– Ноэль Галлахер подшучивал над вами после требла «Манчестер Сити». Можно ли сказать, что в Манчестере произошла смена власти?

– «Юнайтед» стоит выше как футбольный клуб, и так будет всегда.

«Сити» более успешен, но лишь в данный момент времени. Ноэль это знает, из двух [братьев Галлахеров] умный – он.

Он поймет, что все циклично, и «Юнайтед» поднимется. Земля круглая, – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Ноэль Галлахер: «Если «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, только полный идиот скажет, что Гвардиола облажался в Англии»

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8 комментариев

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Kazbek Ilyassovskiy
Такими темпами Сити уже через десять лет будет если не вплотную, то очень близко к МЮ по достижениям. Уже сейчас разрыв не столь значителен, Сити, навскидку, уже повторил около 30% успехов Юнайтед.
Процессы там выстроены, денег море. У МЮ нет ни того, ни другого в сравнимом масштабе.
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Алекс 777
мю держался только на плечах САФ. в МС гораздо больше профи
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Nikuz
Всегда закончилось с уходом САФа. Неужели за столько лет Гарри это не догоняет?
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Born is the King
Если шейхам Сити не надоест то вполне возможно,что догонят Мю по всем важным трофеям
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Cheldon
«...Земля круглая ...» – ну, звучит как угроза. Коперника за эту фразу вообще на костре сожгли.
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Dm Kznts
Ответ Nikuz
Всегда закончилось с уходом САФа. Неужели за столько лет Гарри это не догоняет?
если ты забыл то до САФа был сэр Басби.
Невилл прав когда про цикличность говорил
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