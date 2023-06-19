Участники нового сезона Ла Лиги 2023/2024 — все команды участники Чемпионата Испании по футболу
После ответного матча финала плей-офф за право в новом сезоне играть в Примере между командами Сегунды «Леванте» и «Алавесом» стали известны все участники высшего футбольного испанского дивизиона в сезоне 2023–2024 годов. Чемпионат Испании начнется 11 августа, в нем примут участие двадцать команд. Представляем их список участников Ла Лиги 2023/2024
- «Альмерия» (Альмерия)
- «Атлетик» (Бильбао)
- «Атлетико Мадрид» (Мадрид)
- «Барселона» (Барселона)
- «Валенсия» (Валенсия)
- «Вильярреал» (Вильярреал)
- «Гранада» (Гранада)
- «Депортиво Алавес» (Витория-Гастейс)
- «Жирона» (Жирона)
- «Кадис» (Кадис)
- «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
- «Мальорка» (Пальма-де-Мальорка)
- «Осасуна» (Памплона)
- «Райо Вальекано» (Мадрид)
- «Реал Бетис» (Севилья)
- «Реал Мадрид» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
- «Севилья» (Севилья)
- «Сельта» (Виго)
- «Хетафе» (Хетафе)
По итогам сезона 2022–2023 годов Примеру покинули «Эльче», «Эспаньол» и «Реал Вальядолид». Из Сегунды высший дивизион пополнили «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Депортиво Алавес».
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