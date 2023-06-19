После ответного матча финала плей-офф за право в новом сезоне играть в Примере между командами Сегунды «Леванте» и «Алавесом» стали известны все участники высшего футбольного испанского дивизиона в сезоне 2023–2024 годов. Чемпионат Испании начнется 11 августа, в нем примут участие двадцать команд. Представляем их список участников Ла Лиги 2023/2024

«Альмерия» (Альмерия)

«Атлетик» (Бильбао)

«Атлетико Мадрид» (Мадрид)

«Барселона» (Барселона)

«Валенсия» (Валенсия)

«Вильярреал» (Вильярреал)

«Гранада» (Гранада)

«Депортиво Алавес» (Витория-Гастейс)

«Жирона» (Жирона)

«Кадис» (Кадис)

«Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка)

«Осасуна» (Памплона)

«Райо Вальекано» (Мадрид)

«Реал Бетис» (Севилья)

«Реал Мадрид» (Мадрид)

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

«Севилья» (Севилья)

«Сельта» (Виго)

«Хетафе» (Хетафе)

По итогам сезона 2022–2023 годов Примеру покинули «Эльче», «Эспаньол» и «Реал Вальядолид». Из Сегунды высший дивизион пополнили «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Депортиво Алавес».