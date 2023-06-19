Участники нового сезона Ла Лиги 2023/2024 — все команды участники Чемпионата Испании по футболу

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

После ответного матча финала плей-офф за право в новом сезоне играть в Примере между командами Сегунды «Леванте» и «Алавесом» стали известны все участники высшего футбольного испанского дивизиона в сезоне 2023–2024 годов. Чемпионат Испании начнется 11 августа, в нем примут участие двадцать команд. Представляем их список участников Ла Лиги 2023/2024

 

  • «Альмерия» (Альмерия)
  • «Атлетик» (Бильбао)
  • «Атлетико Мадрид» (Мадрид)
  • «Барселона» (Барселона)
  • «Валенсия» (Валенсия)
  • «Вильярреал» (Вильярреал)
  • «Гранада» (Гранада)
  • «Депортиво Алавес» (Витория-Гастейс)
  • «Жирона» (Жирона)
  • «Кадис» (Кадис)
  • «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
  • «Мальорка» (Пальма-де-Мальорка)
  • «Осасуна» (Памплона)
  • «Райо Вальекано» (Мадрид)
  • «Реал Бетис» (Севилья)
  • «Реал Мадрид» (Мадрид)
  • «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
  • «Севилья» (Севилья)
  • «Сельта» (Виго)
  • «Хетафе» (Хетафе)

По итогам сезона 2022–2023 годов Примеру покинули «Эльче», «Эспаньол» и «Реал Вальядолид». Из Сегунды высший дивизион пополнили «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Депортиво Алавес».

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