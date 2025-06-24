Сделка по переходу Керкеза в «Ливерпуль» завершена. Защитник прошел медосмотр перед трансфером за 40 млн фунтов
Милош Керкез завершает переход в «Ливерпуль» из «Борнмута».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний защитник успешно прошел медосмотр. Клубы подписали все необходимые документы.
Ранее стало известно, что за трансфер венгра будет заплачено 40 млн фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
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