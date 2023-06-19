Участники нового сезона АПЛ 2023/2024
После окончания плей-офф Чемпионшипа, где в драматичной развязке в серии пенальти «Лутон Таун» взял верх над «Ковентри Сити», стали известны все участники нового сезона английской Премьер-лиги 2023–2024 года. Представляем список команд, который вступят в борьбу уже в августе.
Все участники АПЛ 2023/2024
- «Арсенал» (Лондон)
- «Астон Вилла» (Бирмингем)
- «Бернли» (Бернли)
- «Борнмут» ((Борнмут)
- «Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон-энд-Хов)
- «Брентфорд» (Лондон)
- «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон)
- «Вулверхэмптон Уондерерс» (Вулвергемптон)
- «Кристал Пэлас» (Лондон)
- «Ливерпуль» (Ливерпуль)
- «Лутон Таун» (Лутон)
- «Манчестер Сити» (Манчестер)
- «Манчестер Юнайтед» (Манчестер)
- «Ноттингем Форест» (Уэст-Бриджфорд)
- «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн)
- «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)
- «Фулхэм» (Лондон)
- «Челси» (Лондон)
- «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд)
- «Эвертон» (Ливерпуль)
По итогам сезона 2022–2023 годов Премьер-лигу покинули «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». Из Чемпионшипа высший дивизион, помимо «Лутон Тауна», пополнили «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».
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