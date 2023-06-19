После окончания плей-офф Чемпионшипа, где в драматичной развязке в серии пенальти «Лутон Таун» взял верх над «Ковентри Сити», стали известны все участники нового сезона английской Премьер-лиги 2023–2024 года. Представляем список команд, который вступят в борьбу уже в августе.

Все участники АПЛ 2023/2024

По итогам сезона 2022–2023 годов Премьер-лигу покинули «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». Из Чемпионшипа высший дивизион, помимо «Лутон Тауна», пополнили «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».