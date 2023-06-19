«Мальорка» просит 22 млн евро за трансфер Ли Кан Ина в «ПСЖ»
«Мальорка» потребует от «ПСЖ» за Ли Кан Ина 22 миллиона евро без учета бонусов.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и Ли Кан Ин достигли устного соглашения, и полузащитник «Мальорки» частично прошел медобследование.
По информации Marca, переговоры между клубами движутся в верном направлении, однако трансфер по-прежнему не согласован. «Мальорка» рассчитывает получить за Ли Кан Ина около 22 миллионов евро без учета бонусов. Также рассматривался вариант с включением в сделку игроков, чтобы снизить стоимость трансфера, однако такой сценарий выглядит маловероятным.
В сезоне-2022/23 Ли Кан Ин провел 36 матчей в Ла Лиге и забил 6 голов. Его подробная статистика доступна здесь.
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