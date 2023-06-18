Быстров о Кержакове: «Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия высшая лига Сербия Спартак Суботица Футбол

Владимир Быстров оценил назначение Александра Кержакова тренером сербского «Спартака».

– Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Ваше мнение об этом?

– Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более – это «Спартак».

– Это как – почему тем более?

– Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно, – сказал бывший футболист сборной России.

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10 комментариев

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За_909!
ну, одно дело языком разную чушь в эфире молотить, а совсем другое - клуб тренировать.
Успехов Кержакову и Спартаку!
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А.Э.РАСИМ
Спартаковец об этом рассуждает.
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>///S K 1 L S///<
Керж конечно красавчик, ищет себе вызовы поинтересней,видно желание развиваться как тренеру .
удачи ему!
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Амин Чич
Рататуй завидует не иначе как
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Архитектор Мендисабаль
Спартак Кержакова! Удивительное словосочетание...
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Kira625
Ответ Spartakus1984
Питерский парень играл в Спартаке Московском-прикольно
И про Дзюбу тоже звучит прикольно
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