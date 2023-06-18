Быстров о Кержакове: «Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно»
Владимир Быстров оценил назначение Александра Кержакова тренером сербского «Спартака».
– Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Ваше мнение об этом?
– Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более – это «Спартак».
– Это как – почему тем более?
– Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно, – сказал бывший футболист сборной России.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Успехов Кержакову и Спартаку!
удачи ему!