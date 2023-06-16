«Челси» и Бакайоко расторгли контракт. За хавбека отдали 40 млн евро в 2017-м, он 4 раза уходил в аренду
«Челси» сообщил об уходе Тьемуэ Бакайоко из команды.
Французский футболист стал свободным агентом после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.
Полузащитник перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро.
Тьемуэ Бакайоко провел за «синих» 43 матча в общей сложности, забил 3 гола, сделал 3 ассиста и выиграл Кубок Англии в 2018 году.
После этого футболист играл на правах аренды за «Милан» (дважды), «Наполи» и «Монако». Его статистика – здесь.
Просто топ уровень не потянул, слегка деревянный. А сейчас даже вратари должны быть хороши с мячом.
А ведь Конте совсем других просил себе