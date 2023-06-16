«Челси» и Бакайоко расторгли контракт. За хавбека отдали 40 млн евро в 2017-м, он 4 раза уходил в аренду

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Тьемуэ Бакайоко Футбол

«Челси» сообщил об уходе Тьемуэ Бакайоко из команды.

Французский футболист стал свободным агентом после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник перешел в «Челси» из «Монако» в 2017 году за 40 миллионов евро.

Тьемуэ Бакайоко провел за «синих» 43 матча в общей сложности, забил 3 гола, сделал 3 ассиста и выиграл Кубок Англии в 2018 году.

После этого футболист играл на правах аренды за «Милан» (дважды), «Наполи» и «Монако». Его статистика – здесь.

29 комментариев

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London.is.blue
Ответ Кирилл Голивец
Один из самых переоцененных игроков, кого я наблюдал уже в более-менее зрелом возрасте. Даже в том Монако ничем, кроме атлетизма, не отличался, позиционно играл максимально первобытно для опорника. Если бы не Фабиньо, его потолком была бы Тулуза условная.
Да нормальный игрок был, даже в сборную вызывали.
Просто топ уровень не потянул, слегка деревянный. А сейчас даже вратари должны быть хороши с мячом.
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Модрич10
Ответ Born is the King
Талант получше того же Чучумени за 116 млн, но менталитет и желание тренироваться помешали заиграть
Сам ты чучумени
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Кирилл Голивец
Один из самых переоцененных игроков, кого я наблюдал уже в более-менее зрелом возрасте. Даже в том Монако ничем, кроме атлетизма, не отличался, позиционно играл максимально первобытно для опорника. Если бы не Фабиньо, его потолком была бы Тулуза условная.
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London.is.blue
Он на арендах отбил нормально, так что пусть уходит.
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Милан137
Бакайоко и Дринквотер по 40 млн два самых провальных трансфера при Грановской, особенно Дринквотер за 40 миллионов 🤦‍♂️ ...
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vicccp
Ответ Кирилл Голивец
Один из самых переоцененных игроков, кого я наблюдал уже в более-менее зрелом возрасте. Даже в том Монако ничем, кроме атлетизма, не отличался, позиционно играл максимально первобытно для опорника. Если бы не Фабиньо, его потолком была бы Тулуза условная.
В Милане в первым сезоне был один из лучших.
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rigobersong
Легенда, у меня в Fifa 18 провел более тысячи матчей на цопе, настоящий бист, сжирал всех:) потом еще давали розовую карточку прокаченную:)😀
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Сергей Орлов
Ответ vicccp
В Милане в первым сезоне был один из лучших.
Так Милан тех лет - помойка. Впрочем, как и сейчас.
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Romeo Yankovich
Ответ Born is the King
Талант получше того же Чучумени за 116 млн, но менталитет и желание тренироваться помешали заиграть
твоему бедствующему клубу как раз нужен опорник, пора браться за дело, раз он такой крутой
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Dm Kznts
только сейчас??
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Ilya_Panchenko
Ответ London.is.blue
Он на арендах отбил нормально, так что пусть уходит.
Копейки отбил, хорошо только , что зп не платили
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Shuller18
Ответ Кирилл Голивец
Один из самых переоцененных игроков, кого я наблюдал уже в более-менее зрелом возрасте. Даже в том Монако ничем, кроме атлетизма, не отличался, позиционно играл максимально первобытно для опорника. Если бы не Фабиньо, его потолком была бы Тулуза условная.
Согласен, самое забавное, что его брали на замену умному Матичу, я ещё тогда удивлялся, мол, как можно так делать, если Бакайоко с пасом ваще дружит. Оказалось, что не только с пасом, вообще ничего не умел.
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instasamka
Ответ Модрич10
Сам ты чучумени
А как его зовут? Я тоже думал чучумени.
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Shuller18
Ответ Милан137
Комментарий удален пользователем
Да там вся кампания была топ: Мората, Бакайоко, Дринкуотер, Дзапакоста...только Рюдигер зашёл.
А ведь Конте совсем других просил себе
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Heath...
Ответ Heath...
Помню тоже думал, что он был нормальным игроком. Но потом посмотрел ответную встречу полуфинала Лч Ювентус Монако в Турине. Если память не изменяет то из-за его привозов забили 2 гола, и тут я понял, что если человек теряет позицию/концентрацию в полуфинале ЛЧ, то ничего хорошего ждать от него не стоит
Пересмотрел 2 обзора, перегнул относительно 2 мячей в Турине, в Монако он не доработал очень сильно, а в ответном матче в Турине не встретил подающего. В общем тогда еще подумал, что с себя этот игрок особо не спрашивает
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Heath...
Ответ London.is.blue
Да нормальный игрок был, даже в сборную вызывали. Просто топ уровень не потянул, слегка деревянный. А сейчас даже вратари должны быть хороши с мячом.
Помню тоже думал, что он был нормальным игроком. Но потом посмотрел ответную встречу полуфинала Лч Ювентус Монако в Турине. Если память не изменяет то из-за его привозов забили 2 гола, и тут я понял, что если человек теряет позицию/концентрацию в полуфинале ЛЧ, то ничего хорошего ждать от него не стоит
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Eden Hazard
Ответ Милан137
Бакайоко и Дринквотер по 40 млн два самых провальных трансфера при Грановской, особенно Дринквотер за 40 миллионов 🤦‍♂️ ...
То есть Лукаку за сотку не провальный?)
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Momos
В зоопарк его! Там ему самое место!
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Dovran Soyunov
В Турции может пригодиться условно в какой нибудь Фатих Карагумрюк
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natan111
В Арсенале в этом году был одним из лучших, кроме концовки сезона.
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wshnmn
Думал, что с Канте будет супер центр, но не сложилось.
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Предан Мадриду!!!
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мадриду не помешает хороший опорник
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Rehcuhcs
Эх, железобетонный центр Канте-Бакайоко.
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Милан137
Комментарий удален пользователем
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Evgen_Hazard
А ПейВода? Он вообще шикарен был
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