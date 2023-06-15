Игра Matchday 2 креативной студии Sports.ru «Сирена» получила три награды премии «Апостол»

Креативная студия Sports.ru «Сирена» вместе с букмекерской компанией «Фонбет» вошли в число лауреатов премии «Апостол» с совместным проектом Matchday 2. Игра взяла награды сразу в трех номинациях: «Лучшая идея специального проекта», «Лучший специальный проект» и «Лучший специальный проект с нестандартной механикой».

«Апостол» – первая премия для медиа от команды «Лайфхакера».

Matchday 2 вышел в октябре 2022 года. В игре пользователю надо заполнить стадион болельщиками с помощью зданий у арены. В Matchday 2 оригинальный сюжет, по которому молодого менеджера просят организовать матч-дей.

Ранее Matchday 2 уже выигрывал три награды премии «Серебряный Меркурий»