Зырянов о разговорах про «Зенит» без бразильцев: «Это зависть. В Москве мечтают, чтобы столичная команда выиграла РПЛ. Но пока никак не могут»

Константин Зырянов назвал завистью мнение о зависимости «Зенита» от легионеров.

«Эти разговоры есть и будут, потому что у людей присутствует нехорошая зависть. Многие, особенно жители Москвы, мечтают, чтобы хоть одна столичная команда уже наконец-то выиграла бы чемпионат. Но пока забрать трофей у «Зенита» никак не могут. Отсюда и все эти слова.

Не будь бразильцев, говорили бы по-другому. Например, они все выигрывают, потому что играют на таком красивом стадионе, а вот если дать им в качестве домашней арены такой стадион, как в Оренбурге, может, и не становились бы первыми.

Или: перестанут побеждать, если цвет формы у «Зенита» поменять. Ну и так далее. Мне кажется, такие кухонные разговоры даже обсуждать не стоит», – сказал бывший игрок « ».