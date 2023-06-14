Зырянов о разговорах про «Зенит» без бразильцев: «Это зависть. В Москве мечтают, чтобы столичная команда выиграла РПЛ. Но пока никак не могут»

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Константин Зырянов назвал завистью мнение о зависимости «Зенита» от легионеров.

«Эти разговоры есть и будут, потому что у людей присутствует нехорошая зависть. Многие, особенно жители Москвы, мечтают, чтобы хоть одна столичная команда уже наконец-то выиграла бы чемпионат. Но пока забрать трофей у «Зенита» никак не могут. Отсюда и все эти слова.

Не будь бразильцев, говорили бы по-другому. Например, они все выигрывают, потому что играют на таком красивом стадионе, а вот если дать им в качестве домашней арены такой стадион, как в Оренбурге, может, и не становились бы первыми.

Или: перестанут побеждать, если цвет формы у «Зенита» поменять. Ну и так далее. Мне кажется, такие кухонные разговоры даже обсуждать не стоит», – сказал бывший игрок «Зенита».

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21 комментарий

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DaimonD
У одних зависть, у других нет таких возможностей 😏
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Гамарджоба Генацвале
Зырянов с Амкаром и Торпедо до фига чего выиграл же. Имеет право рассуждать так.
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Давид Agabekyan
Ответ chorri
Это зависть, что нет газпрома, чтобы потратить деньги налогоплательщиков на бразильцев
Зато есть ВТБ, Лукойлы и Вэбы
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QWertY
Ответ Никита Матвеев
Отсутствие воспитанников. Зато бразильцы. Приходишь на Зенит - смотришь на 11 наемных рабочих. Ох уж я и Петербуржец с мозгами Москвича.
Лучше на 11 наемных, которые умеют играть в футбол, чем на всяких воспитанниках по типу Рассказова))
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Давид Agabekyan
Ответ Egor Aleksandrovich
да нет, почему же. адекватные люди понимают силу и класс этих игроков. это вызывает уважение. крутые леги всегда делали нашу лигу только сильнее и смотрибельнее. но также мы и не забываем о том, что куплены эти игроки за очень серьезные деньги (Малком 40, Вендел 20, Юри Альберто 25, Бариос 15, Дуглас 14, Клауд 12), и у большинства других клубов РПЛ таких возможностей нет, за редким исключением последних лет (Эджуке 12 , Кордоба 15).
Из недоступных для других клубов сумм только Малком. Сам пишешь что Клауд и Эджуке стоили одинаково и какой каждый из них внёс вклад.
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Owen_the_Simple
Ответ Egor Aleksandrovich
да нет, почему же. адекватные люди понимают силу и класс этих игроков. это вызывает уважение. крутые леги всегда делали нашу лигу только сильнее и смотрибельнее. но также мы и не забываем о том, что куплены эти игроки за очень серьезные деньги (Малком 40, Вендел 20, Юри Альберто 25, Бариос 15, Дуглас 14, Клауд 12), и у большинства других клубов РПЛ таких возможностей нет, за редким исключением последних лет (Эджуке 12 , Кордоба 15).
А вы не забываете, что Зенит брал Малкома с рассрочкой выплат на 5 лет, а отбил выплатами от УЕФА уже за один сезон в ЛЧ?
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Назар Игорь
С бразильцами или без бразильцев Зенит будет гегемоном в российском футболе ещë не на один год. Повторюсь, главное что отличает Зенит от конкурентов это не только бюджет, это грамотно поставленная работа руководства клуба.
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ZarvuR2020
Прав Зырянов. Аргумент "убери основу, и будут плохо играть" просто за гранью. А то что РПЛ брали и без бразильцев никого не интересует.
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Owen_the_Simple
Ответ chorri
Это зависть, что нет газпрома, чтобы потратить деньги налогоплательщиков на бразильцев
ВТБ чьи деньги тратил?
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Давид Agabekyan
Ответ svft
какие-то кавазашвилевские нотки проскользнули
Только Зырянов, говорит адекватность. Что значит если убрать из Зенита бразильцев, то они не выиграют чемпионат. Гениальное умозаключение. А если у других команд лучших игроков убрать? К тому же лимит одинаковый для всех. Тоже возьмите качественных легов, никто не мешает. И в отличие от Кавазашвили Зырянов не раздают кучу неадекватных интервью а тренером работает
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Servelat-fcdm
В Москве пять команд, каждый сам за себя и за свои интересы. Это в городе, где может быть только один клуб, могут о чем-то мечтать на уровне региона. Так что не следует свои провинциальные комплексы перекладывать на других)
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ParvizLNDRreal
От Зырянова такого не ожидал. Вроде всегда адекватен был.
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