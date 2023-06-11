Бразильская певица Анитта выступила в футболке с фамилией Винисиуса перед финалом ЛЧ. Вингер «Реала» ее поблагодарил
Бразильская певица Анитта выступила в футболке с фамилией Винисиуса перед финалом ЛЧ.
Вингер «Реала» поблагодарил ее за поддержку.
Анитта выступила в Стамбуле перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
Она вышла на сцену в блестящей футболке с фамилией Винисиуса. Вингер «Реала» ответил в соцсети: «😍🤍 Я тебя люблю 😍🤍».
Отмечается, что футболист и певица знакомы и уже проводили время вместе. По словам Анитты, Винисиус является одним из лучших ее друзей.
Недавно бразильский футболист «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча против «Валенсии». Фанаты называли игрока «обезьяной» и «дурнем».
Фото: страница Винисиуса в соцсети
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