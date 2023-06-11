Бразильская певица Анитта выступила в футболке с фамилией Винисиуса перед финалом ЛЧ. Вингер «Реала» ее поблагодарил

Теги Интер Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА светская хроника Винисиус Жуниор музыка Футбол

Бразильская певица Анитта выступила в футболке с фамилией Винисиуса перед финалом ЛЧ.

Вингер «Реала» поблагодарил ее за поддержку. 

Анитта выступила в Стамбуле перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». 

Она вышла на сцену в блестящей футболке с фамилией Винисиуса. Вингер «Реала» ответил в соцсети: «😍🤍 Я тебя люблю 😍🤍».

Отмечается, что футболист и певица знакомы и уже проводили время вместе. По словам Анитты, Винисиус является одним из лучших ее друзей. 

Недавно бразильский футболист «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча против «Валенсии». Фанаты называли игрока «обезьяной» и «дурнем».

Фото: страница Винисиуса в соцсети

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24 комментария

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Катя Авейру.
Клоунада из-за какого-то провокатора. Раньше такого не было. Только сейчас начали заниматься фигней.
+62
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Катя Авейру.
Скоро линии на газонах будут черными, в знак поддержки Винисиуса.
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Андрей Хенто
Ответ che kaif
Вот за что включили Винисиуса в символический состав лч
Действительно, всего-то 7+6 сделал.
+24
-6
+18
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maslim
При абдулатипове такого не было
+8
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Трей
Ответ Born is the King
Теперь понятна причина появления этой ноунеймши и африканец рядом с ней тоже не просто так там был
Больше 60 млн подписоты в инсте, клипы сотни миллионов просмотров собирают, нифига себе ноунеймша))
+8
-3
+5
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Олег Ринкевич
получается винисиус формально принял участие финале лч?
+5
-1
+4
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Единственный финал который светит ущемленному)
Финал ЛЧ 2022 «Ливерпуль» 0:1 «Реал Мадрид». Единственный гол забил Винисиус. Проспись
+4
-2
+2
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S.Bernabeu
Ответ JENNINGS
Финал ЛЧ 2022 «Ливерпуль» 0:1 «Реал Мадрид». Единственный гол забил Винисиус. Проспись
С ним бесполезно вести диалог.Жаль что в психушке интернет провели ему
+3
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+2
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JENNINGS
Ответ S.Bernabeu
С ним бесполезно вести диалог.Жаль что в психушке интернет провели ему
Скорее, в коррекционный интернат
+1
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Тебе не надоело за мной бегать как фанатка?
Указывать своё место гирифутбола не надоест никогда :)
+1
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Okaka
есть видео, как они проводили время?
+2
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Maksat Hasanow
Ответ che kaif
Толку если с Сити 0 0 сделал . Мбаппе тоже набрал 7+3
0+0 у тебя что память короткая? А кто забил та первом матче?
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Maksat Hasanow
Ответ Зелёный гопник
Есть видео где она его успокаивает в номере отеля ???
Друг спрашивает?
0
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