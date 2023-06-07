«Брайтон» готов купить Колуилла у «Челси» за рекордные 40 млн фунтов. «Синие» не хотят продавать 20-летнего защитника
«Брайтон» готовит новое предложение о трансфере Леви Колуилла почти за 40 млн фунтов.
Если «Челси» продаст 20-летнего центрального защитника за эту сумму, это будет трансферный рекорд «чаек».
Однако «синие» не собираются расставаться с Колуиллом, проведшем минувший сезон в «Брайтоне» на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее «Челси» отказался продать Колуилла «Брайтону» за 30 млн.
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