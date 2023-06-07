«Брайтон» готов купить Колуилла у «Челси» за рекордные 40 млн фунтов. «Синие» не хотят продавать 20-летнего защитника

«Брайтон» готовит новое предложение о трансфере Леви Колуилла почти за 40 млн фунтов.

Если « » продаст 20-летнего центрального защитника за эту сумму, это будет трансферный рекорд «чаек».

Однако «синие» не собираются расставаться с , проведшем минувший сезон в « » на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Челси» отказался продать Колуилла «Брайтону» за 30 млн.

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