«Брайтон» готов купить Колуилла у «Челси» за рекордные 40 млн фунтов. «Синие» не хотят продавать 20-летнего защитника

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Леви Колуилл Футбол

«Брайтон» готовит новое предложение о трансфере Леви Колуилла почти за 40 млн фунтов.

Если «Челси» продаст 20-летнего центрального защитника за эту сумму, это будет трансферный рекорд «чаек».

Однако «синие» не собираются расставаться с Колуиллом, проведшем минувший сезон в «Брайтоне» на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Челси» отказался продать Колуилла «Брайтону» за 30 млн.

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19 комментариев

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deadjoker
Если Брайтон хочет кого-то купить за такие бабки значит он через пару лет будет стоить 100ку. Там ребята соображают в отличие от функционеров Челси
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ORP BVK
Челси нужно продавать, а то у них в тренировочном процессе 35 футболистов, так они еще и торгуются ))
+6
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Eden Hazard
Кукурелью за 65 продали, за Кайседо чуть ли не 100 хотят. Хрен им, а не Коля за 40.
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Собака хаски в маске
Ответ Eden Hazard
Кукурелью за 65 продали, за Кайседо чуть ли не 100 хотят. Хрен им, а не Коля за 40.
да, синие предпочтут чтоб он на лавке протух малость,а потом выкинут на рынок свободных.
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KeriLLo
Нельзя его отпускать, он даже нынешний может стать лучшим ЦЗ клуба ещë не достигший своего потолка.
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igorrado@yandex.ru
Ни в коем случае не продавать.
Колвилл - лютый топ!
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Спартак Уокер
Я так понимаю сейчас у Брайтона пол состава разьедутся по АПЛ
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Born is the King
Минимум 80 млн фунтов для Брайтона
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Андрей Волков
Снова будни АПЛ - 40-50 млн за ноунеймов
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Русский в Шоке
Ставьте 150 лямов и как раз по запросам Брайтона уже за своих футболистов.
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Alex Sarus
Продайте с опцией обратного выкупа и все, у вас сгниет на лавке, дайте играть в Брайтоне.
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Teodrakis
За год в Брайтоне он станет основным в сборной. Его продажа будет позорнее покупки Мудрика
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Акира_1
Ответ Собака хаски в маске
да, синие предпочтут чтоб он на лавке протух малость,а потом выкинут на рынок свободных.
А почему нет варианта как с Джеймсом. Постепенно подводить парня под основу и заменить им стареющего Сильву?
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Nicky Minaj
Ответ Собака хаски в маске
да, синие предпочтут чтоб он на лавке протух малость,а потом выкинут на рынок свободных.
Ага, Томори и Гуэи тому подтверждение
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Покерный Футбол
Ответ deadjoker
Если Брайтон хочет кого-то купить за такие бабки значит он через пару лет будет стоить 100ку. Там ребята соображают в отличие от функционеров Челси
Боули у нас не дурак,он это понимает,понимает что через год-два его придётся выкупать за 100-120,поэтому и хочет сейчас минимизировать потери. Профи,акула рынка!!
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vaslover
Ответ Андрей Волков
Снова будни АПЛ - 40-50 млн за ноунеймов
Этот ноунейм уже сейчас сильнее любого российского защитника в российской футбольной истории. Будешь максимум через один-два сезона переобуваться. Считается многими скаутами чуть ли не лучшим центрдефом мира своего возраста.
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