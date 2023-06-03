«Челси» не продал Колуилла «Брайтону» за 30 млн фунтов. Почеттино рассчитывает на защитника

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Леви Колуилл Футбол

«Брайтон» пытался выкупить центрального защитника Леви Колуилла у «Челси».

«Чайки» предлагали за 20-летнего англичанина 30 млн фунтов, но «синие» ответили отказом.

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассчитывает на Колуилла в следующем сезоне.

Минувший сезон защитник провел в «Брайтоне» на правах аренды. Если бы лондонцы приняли предложение, то Колуилл стал бы самым дорогим трансфером в истории «чаек» наряду с Жоао Педро.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Очень верный выбор. Провел классный сезон в Брайтоне, так что может усилить Челси уже сейчас. Взять еще в расчет вероятный уход Чалобы, да и то что Силва не молодеет - так и вовсе получит достаточно игровых минут.

Главное чтобы не было как с Галлахером, который провел классный сезон за КП, а потом подрастерялся в Челси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий