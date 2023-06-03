«Челси» не продал Колуилла «Брайтону» за 30 млн фунтов. Почеттино рассчитывает на защитника

«Брайтон» пытался выкупить центрального защитника Леви Колуилла у «Челси».

«Чайки» предлагали за 20-летнего англичанина 30 млн фунтов, но «синие» ответили отказом.

Новый главный тренер « » Маурисио Почеттино рассчитывает на в следующем сезоне.

Минувший сезон защитник провел в « » на правах аренды. Если бы лондонцы приняли предложение, то Колуилл стал бы самым дорогим трансфером в истории «чаек» наряду с Жоао Педро.

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