«Челси» не продал Колуилла «Брайтону» за 30 млн фунтов. Почеттино рассчитывает на защитника
«Брайтон» пытался выкупить центрального защитника Леви Колуилла у «Челси».
«Чайки» предлагали за 20-летнего англичанина 30 млн фунтов, но «синие» ответили отказом.
Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассчитывает на Колуилла в следующем сезоне.
Минувший сезон защитник провел в «Брайтоне» на правах аренды. Если бы лондонцы приняли предложение, то Колуилл стал бы самым дорогим трансфером в истории «чаек» наряду с Жоао Педро.
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