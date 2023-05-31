«В России качество жизни лучше, чем в Аргентине. Очень удачное место, чтобы начать играть в Европе». Хавбек «Оренбурга» Вера об РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера доволен жизнью в России.

– До приезда сюда все было для меня другим. Я старался не оглядываться назад. Я узнал клуб, воспользовался шансом заиграть в российской Премьер-лиге. И вроде все неплохо получилось. Это прекрасный опыт.

– Значит, вы приняли верное решение год назад?

– Абсолютно. В России, конечно, лучше качество жизни, чем в Аргентине. Тут совершенно другая атмосфера. Оренбург – тихий город, который полностью погружает вас с головой в работу. Идеальное место, чтобы вы могли сосредоточиться на игре и забыть обо всем.

– Давайте немного поговорим о вашем будущем. Вы отметили, что хотите поиграть в топ-клубе.

– Каждый хороший сезон заставляет тебя подниматься выше, прокачивает тебя. Говоря обо мне, я провел сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе чемпионата России, а дальше нужно постараться перейти в топ-чемпионат. Чтобы начать играть в Европе, Россия – очень удачное место. Это касается не только футболистов, которые приезжают сюда, но и местных ребят, – сказал аргентинский полузащитник.

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