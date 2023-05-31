«В России качество жизни лучше, чем в Аргентине. Очень удачное место, чтобы начать играть в Европе». Хавбек «Оренбурга» Вера об РПЛ

Теги премьер-лига Россия Оренбург Лукас Вера I Футбол

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера доволен жизнью в России.

– До приезда сюда все было для меня другим. Я старался не оглядываться назад. Я узнал клуб, воспользовался шансом заиграть в российской Премьер-лиге. И вроде все неплохо получилось. Это прекрасный опыт.

– Значит, вы приняли верное решение год назад?

– Абсолютно. В России, конечно, лучше качество жизни, чем в Аргентине. Тут совершенно другая атмосфера. Оренбург – тихий город, который полностью погружает вас с головой в работу. Идеальное место, чтобы вы могли сосредоточиться на игре и забыть обо всем.

– Давайте немного поговорим о вашем будущем. Вы отметили, что хотите поиграть в топ-клубе.

– Каждый хороший сезон заставляет тебя подниматься выше, прокачивает тебя. Говоря обо мне, я провел сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе чемпионата России, а дальше нужно постараться перейти в топ-чемпионат. Чтобы начать играть в Европе, Россия – очень удачное место. Это касается не только футболистов, которые приезжают сюда, но и местных ребят, – сказал аргентинский полузащитник.

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15 комментариев

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Nikitos Misurenko
Лучшее место, чтобы начать в Европе - это Бельгия, Нидерланды, Дания и тп. Клубы также играют в еврокубках стабильно, а уровень жизни один из лучших в принципе 🤷🏻‍♂️
+7
-3
+4
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Ебздрогыч
Когда тебе платят миллионы, у тебя везде будет высокое качество жизни
+4
-1
+3
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Александр Кузичкин
желающим оспорить это предлагаю переехать из России в Аргентину. Хотя бы на месяц. Из плюсов только отсутствие путины
+5
-3
+2
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Egor Aleksandrovich
Ответ Сергей48
Россия лучшая страна! Оренбург тому подтверждение 👌
+15
+2
-1
+1
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Сикарио
Ответ Ростовский
Это ты серьёзно, не знал что доллар подвержен инфляции?
о боги, ну да подвержен
масштабы сравнишь?
+1
0
+1
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Сикарио
Ответ Александр Кузичкин
И сколько же? 10 человек ?))
Из моей сферы тысячи.
+1
0
+1
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Сергей48
Россия лучшая страна! Оренбург тому подтверждение 👌
+1
-1
0
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Ростовский
Ответ Сикарио
И что? Когда зарплата в долларах, это до одного места, а порой даже выгодно.
Доллар тоже подвержен инфляции вообще-то.
0
0
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Сикарио
Ответ Ростовский
Доллар тоже подвержен инфляции вообще-то.
ты щас серьезно?))
+2
-2
0
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Ростовский
Ответ Сикарио
ты щас серьезно?))
Это ты серьёзно, не знал что доллар подвержен инфляции?
0
0
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Сикарио
Ответ Александр Кузичкин
желающим оспорить это предлагаю переехать из России в Аргентину. Хотя бы на месяц. Из плюсов только отсутствие путины
Даже странно и чего это столько людей из Москвы в Буэнос-Айрес переехали))
+3
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