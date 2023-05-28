Клопп о 4:4 с «Саутгемптоном»: «Сумасшедшая игра, даже слишком. «Ливерпуль» сам создал для соперника 4 гола. Но мы хороши, когда играем правильно»

Юрген Клопп остался под впечатлением от матча «Ливерпуля» против «Саутгемптона» (4:4).

«Сумасшедшая игра, даже слишком, как по мне. Начало получилось хорошим, финиш – великолепным, но того, что мы показали между этими отрезками, недостаточно, вот и все.

Мы дали «Саутгемптону» шанс. Мы открыли перед ним дверь, а он, конечно, был готов. Его игроки хотели насладиться последним матчем в , и мы дали им такую возможность, делая какие-то глупости вроде передач в неподходящий момент. Мы сами создали для « » четыре гола.

Мне очень понравилось, что мы отыгрались после 2:4. В прошлом туре многие могли подумать, что мы уже закончили сезон, но парни сегодня были по-настоящему вовлеченными. 4:4, восемь голов – это хорошее зрелище для людей. Я не так им наслаждался.

Когда мы правильно играем, мы действительно хороши», – сказал главный тренер « ».

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