Клопп о 4:4 с «Саутгемптоном»: «Сумасшедшая игра, даже слишком. «Ливерпуль» сам создал для соперника 4 гола. Но мы хороши, когда играем правильно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Саутгемптон Футбол

Юрген Клопп остался под впечатлением от матча «Ливерпуля» против «Саутгемптона» (4:4).

«Сумасшедшая игра, даже слишком, как по мне. Начало получилось хорошим, финиш – великолепным, но того, что мы показали между этими отрезками, недостаточно, вот и все.

Мы дали «Саутгемптону» шанс. Мы открыли перед ним дверь, а он, конечно, был готов. Его игроки хотели насладиться последним матчем в АПЛ, и мы дали им такую возможность, делая какие-то глупости вроде передач в неподходящий момент. Мы сами создали для «Саутгемптона» четыре гола.

Мне очень понравилось, что мы отыгрались после 2:4. В прошлом туре многие могли подумать, что мы уже закончили сезон, но парни сегодня были по-настоящему вовлеченными. 4:4, восемь голов – это хорошее зрелище для людей. Я не так им наслаждался.

Когда мы правильно играем, мы действительно хороши», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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13 комментариев

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David Aprasidze
Ответ Любезный Коссутий
какой же Клопп позитивный. не унывает, в отличие от фанатов нашего Ливера
7-0
+13
-3
+10
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Kakajan Baymyradow
Спасибо за игру, жаль если второй Бекхэм - Уорд-Проуз останется в Саутгемптоне, надо ему перейти в сильные клубы АПЛ
+6
-1
+5
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MadMac
Рад голу Фирмино,а остальное - неважно) Как и результат , причём для обеих команд)
+2
0
+2
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Romanian_Daddy
Ответ Любезный Коссутий
как скажешь. надеюсь, хоть это радует грустных фанатов нашего Ливера
Ахахахха 7ап
+2
0
+2
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Андрей Романов
4 мяча от последней команды уже не удивляют и это печально
+5
-4
+1
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glavredaktor
Ответ Андрей Романов
4 мяча от последней команды уже не удивляют и это печально
Играли спустя рукава полуторным составом. Если смотреть игру, можно увидеть как игроки Ливерпуля вышли на матч как на товарищеский.
+1
0
+1
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Romanian_Daddy
Ребят, не грустите. Вы взяли 7ап кап
+1
-1
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Айрат Ситдиков
хаха, вся суть сезона буквально в одном матче) очень красноречиво
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Hovhannes
Ответ Андрей Романов
4 мяча от последней команды уже не удивляют и это печально
отыграются.
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Андрей Романов
Ответ glavredaktor
Играли спустя рукава полуторным составом. Если смотреть игру, можно увидеть как игроки Ливерпуля вышли на матч как на товарищеский.
Ага, а для Саутгемптона это какой матч был? В других матчах, которые мы проигрывали тоже выходили как на товарищеские.
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