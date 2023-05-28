«Шахтер» в 14-й раз стал чемпионом Украины. У киевского «Динамо» 16 титулов

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Заря Днепр-1 Футбол

«Шахтер» в 14-й раз стал чемпионом Украины.

В воскресенье горняки обыграли «Днепр-1» (3:0) в 29-м туре УПЛ и досрочно выиграли чемпионат.

За тур до конца сезона у «Шахтера» 72 очка, у «Днепра-1», идущего вторым, и третьей «Зари» – по 64 балла. 

Для «Шахтера» это 14-й титул. Ранее команда брала чемпионат Украины  в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. У «Динамо» Киев при этом 16 титулов чемпиона Украины.

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21 комментарий

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Black Phoenix
Горняки динамовцев скоро обгонят, осталось недолго, а с учётом КУЕФА-2009 - общий перевес по титулам будет ещё более существенным в новой истории.
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Олег Ковальчук
Ответ Hong Kil
Вероятно, это последний чемпион уже несуществующей страны.
год назад же был последний, не?
+11
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tolybasickkk
Сразу ципсо- минусуют ) ну все понятно )
+11
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Кулёс
Нифига, они в онлайн гоняют?
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revo
Ответ Rio de Janeiro
В польше нет горняков
А почему ты ник выбрал Рио, а не Воркуту или Сызрань?
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Ashan Sorokin
Жаль кучера ,неплохая тренерская работа была проведена но ресурсы были меньше
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А.Э.РАСИМ
Ответ Hong Kil
Вероятно, это последний чемпион уже несуществующей страны.
Нет.
Это первый чемпион Украины в Польше.
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Benderey
Нелепая новость, как все связанные с Украиной! Кого представляет Шахтёр? Зачем он играет? Для кого? Кто радовался победе этого клуба?)) Впрочем как и третьему месту Зари))
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Ovsyankin
Еееее, титул уходит в ДНР
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Андоррский почтальон
Ответ Rio de Janeiro
В польше нет горняков
Гурник есть. Он в следующем году чемпионом будет.)
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The Best
Ответ Олег Ковальчук
Днепр-1 - это украинская Боруссия Д
Боруссия Дортмунд не первый раз обсирается,а Днепр - 1 только в этом сезоне что-то продемонстрировал (и то это на фоне того что уровень чемпионата упал ещё ниже,многие легионеры уехали).
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