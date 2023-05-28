«Шахтер» в 14-й раз стал чемпионом Украины. У киевского «Динамо» 16 титулов

«Шахтер» в 14-й раз стал чемпионом Украины.

В воскресенье горняки обыграли «Днепр-1» (3:0) в 29-м туре УПЛ и досрочно выиграли чемпионат.

За тур до конца сезона у «Шахтера» 72 очка, у «Днепра-1», идущего вторым, и третьей «Зари» – по 64 балла.

Для «Шахтера» это 14-й титул. Ранее команда брала чемпионат Украины в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. У «Динамо» Киев при этом 16 титулов чемпиона Украины.

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