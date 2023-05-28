Гасперини о финале ЛЧ: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы»

Джан Пьеро Гасперини назвал «Манчестер Сити» фаворитом финала Лиги чемпионов.

« » – фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы.

– это турнир, в котором решают эпизоды, и произойти может все что угодно. У « » хорошие шансы», – сказал главный тренер «Аталанты» после матча с миланским клубом (2:3) в Серии А.

«Интер» встретится с «горожанами» 10 июня в Стамбуле.

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