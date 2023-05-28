Гасперини о финале ЛЧ: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы»

Теги Интер Аталанта Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини назвал «Манчестер Сити» фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» – фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы.

Лига чемпионов – это турнир, в котором решают эпизоды, и произойти может все что угодно. У «Интера» хорошие шансы», – сказал главный тренер «Аталанты» после матча с миланским клубом (2:3) в Серии А.

«Интер» встретится с «горожанами» 10 июня в Стамбуле.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Чего только не случалось в финалах. Сити в первом своём финале тоже считался фаворитом, пускай и не таким безоговорочным как сейчас.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fark
Будет гораздо интереснее смотреть, если Интер забьет быстрый и первый гол. А Мансити будет давить и нам зрителям будет радость
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Forever
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лакака и мартинес помогут. Купили бы Соболева, возможно и выиграли бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ну раз уж так сказал тот, кто люто ненавидит Интер, это прям многое значит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Столько слов и ожиданий))
А на деле окажется, что все проблемы Интер создал только до матча и в соцсетях))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег910
Интер пару раз сможет выйти со своей половины. В лучшем случае для миланцев будет отскок в стиле Челси против Баварии, в худшем - разгром уже до перерыва и унылый перекат мяча до финального свистка.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Манчестер Сити фаворит, никто не спорит, но Интернационале клуб итальянский, крепкий.
А это уже 120 лет уже причина, чтобы сказать, "Интернационале" может победить.
Потому, что итальянскому футболу для побед всегда нужно чуть меньше, чем остальным.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Абсолютная правда. Однако, Интер с сопоставимым уровнем сопротивления встречался в этом сезоне только с Баварией. Оба раза проиграл. Не факт, что они готовы к тому уровню прессинга и позиционных атак, которые готов предложить Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Fark
Будет гораздо интереснее смотреть, если Интер забьет быстрый и первый гол. А Мансити будет давить и нам зрителям будет радость
Тут уже для Интера будет совсем не радость. Тк счет держать они не умеют. Ну как сказать не умеют, если забили 3-4 мяча и успели до конца пропустить только 2-3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий