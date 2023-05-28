Гасперини о финале ЛЧ: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы»
Джан Пьеро Гасперини назвал «Манчестер Сити» фаворитом финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» – фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы.
Лига чемпионов – это турнир, в котором решают эпизоды, и произойти может все что угодно. У «Интера» хорошие шансы», – сказал главный тренер «Аталанты» после матча с миланским клубом (2:3) в Серии А.
«Интер» встретится с «горожанами» 10 июня в Стамбуле.
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А на деле окажется, что все проблемы Интер создал только до матча и в соцсетях))
А это уже 120 лет уже причина, чтобы сказать, "Интернационале" может победить.
Потому, что итальянскому футболу для побед всегда нужно чуть меньше, чем остальным.