Топ-игроки «Ман Сити» получат более 2 млн фунтов бонусов в случае требла

Основные игроки «Ман Сити» получат более 2 млн фунтов бонусов в случае требла.

Как пишет The Times, лучшие игроки «Манчестер Сити» из числа тех, кто наиболее часто выходит в стартовом составе, получат более 2 млн фунтов бонусов, если команда выиграет АПЛ, и Лигу чемпионов.

Топ-игроки «Ман Сити» получат 1 млн фунтов в случае победы в , 750 тысяч фунтов в случае чемпионства и 300 тысяч фунтов в случае завоевания Кубка Англии.

Бонусы будут распределяться по прогрессивной шкале, поэтому более молодые игроки команды, а также те, кто получают меньше игрового времени, получат менее крупные суммы.

« » может стать первой английской командой, выигравшей требл, после «Манчестер Юнайтед»-1999.

Команда Пепа Гвардиолы выиграет , если «Арсенал» завтра проиграет «Ноттингем Форест» или в случае своей победы над «Челси» в воскресенье. 3 июня «Ман Сити» сыграет с «Ман Юнайтед» в финале Кубка Англии, 10 июня – с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» в трех победах от требла. Мы способны это сделать»

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