Топ-игроки «Ман Сити» получат более 2 млн фунтов бонусов в случае требла

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

Основные игроки «Ман Сити» получат более 2 млн фунтов бонусов в случае требла.

Как пишет The Times, лучшие игроки «Манчестер Сити» из числа тех, кто наиболее часто выходит в стартовом составе, получат более 2 млн фунтов бонусов, если команда выиграет АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Топ-игроки «Ман Сити» получат 1 млн фунтов в случае победы в Лиге чемпионов, 750 тысяч фунтов в случае чемпионства и 300 тысяч фунтов в случае завоевания Кубка Англии.

Бонусы будут распределяться по прогрессивной шкале, поэтому более молодые игроки команды, а также те, кто получают меньше игрового времени, получат менее крупные суммы.

«Манчестер Сити» может стать первой английской командой, выигравшей требл, после «Манчестер Юнайтед»-1999.

Команда Пепа Гвардиолы выиграет АПЛ, если «Арсенал» завтра проиграет «Ноттингем Форест» или в случае своей победы над «Челси» в воскресенье. 3 июня «Ман Сити» сыграет с «Ман Юнайтед» в финале Кубка Англии, 10 июня – с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» в трех победах от требла. Мы способны это сделать»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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41 комментарий

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2vdhrvmmzf
Ответ DimRaz
Что им 2 ляма, не мотивация
Если бы тебе премию в размере 2-3 зарплат месячных выписали не было бы мотивацией?
+68
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+68
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wantyoursoul
Ответ Sobaka666
Заслужили футболёры! Не то что врачи, учителя и ученые бездельники!
очень распространенное и на мой взгляд неверное сравнение, эти футболисты лучшие в своем деле, миллионы человек играют в футбол, тысячи из них профессионалы и лишь единицы получают такую ЗП. обычно лучшие спец. которые единицы для всего мира получает много. Ученые-изобретатели вакцин от короны-миллиардеры. просто врачи и учителя ближе к народу
+52
-1
+51
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Blaumerc
Ответ Sobaka666
Заслужили футболёры! Не то что врачи, учителя и ученые бездельники!
хватит каждый раз приплетать эту чушь ради плюсов. Футболисты не имеют никакого отношения к з/п врачей или спасателей. это не их вина, а государства.
+49
0
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Воскресенец
Ответ 2vdhrvmmzf
Если бы тебе премию в размере 2-3 зарплат месячных выписали не было бы мотивацией?
Если бы у меня уже было по 10 тачек, домов, баб и на 5 жизней бабок- 2зп была бы не такая мотивация как работяге с завода
+21
-2
+19
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Михаил1970
Не сравнить с премией игрокам Зенита за победу над Спартаком. Но тоже не плохо.
+19
-1
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Милан 737...
Не слабые такие бонусы ...
+10
-1
+9
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Ivan Balashov
Ответ Johny111
При их зп, я не думаю что это капец. Мотивировать надо если выиграли то плюс 2 ляма, проиграли минус 2 ))
Они уже вышли во все финалы. О каких минусах тут может идти речь?
+9
0
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wfih2rnhq4
Тройные премиашки
+6
0
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moldfan
Жирно, но достижение действительно исключительное. Надеюсь, физиотерапевты и тренерский штаб, тоже получат свой кусок пирога.

Такая исключительная физическая готовность игроков, что они могут в середине мая выдавать такую интенсивность играя в 3 турнирах. Очень профессиональная работа конечно. А это фундамент, успеха Сити.
+5
0
+5
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dreamstep
Надеюсь Интер затроллит Пепа и выиграет ЛЧ )
+21
-18
+3
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Andrew Chepaylo
Ответ ман сити фейк
Бред несёшь. Большинство футболисты живут обычной жизнью
Футболистов низших лиг?
+4
-1
+3
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Vadim Medvedev
Ответ Милан 737...
Не слабые такие бонусы ...
не больше месячных расходов псж на мбаппе
+2
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Артур Мкртычян
Ответ dreamstep
Надеюсь Интер затроллит Пепа и выиграет ЛЧ )
ну это из раздела влажных фантазий. игроки сити умрут, но трофей уже не отдадут. когда пройдены реал и Бавария
+3
-1
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black11berry
Ответ Воскресенец
Если бы у меня уже было по 10 тачек, домов, баб и на 5 жизней бабок- 2зп была бы не такая мотивация как работяге с завода
Денег никогда не бывает много)))
+2
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arspurs9
Ответ wantyoursoul
очень распространенное и на мой взгляд неверное сравнение, эти футболисты лучшие в своем деле, миллионы человек играют в футбол, тысячи из них профессионалы и лишь единицы получают такую ЗП. обычно лучшие спец. которые единицы для всего мира получает много. Ученые-изобретатели вакцин от короны-миллиардеры. просто врачи и учителя ближе к народу
Ну нет. Таких изобретателей вакцин - порядка сотни. Врачей с такими зарплатами не больше. Нет, они у них достаточно высокие и таких людей можно считать богатыми, но не на уровне футболистов.
А футболистов же только в России в высшем дивизионе 500 человек. В топ-6 чемпионатов 4к игроков.
Так что все же другие специальности действительно получают меньше.
Но вопрос тут кроется в окупаемости. Всегда публичные работы и развлечения приносили деньги, это публика, люди несут сюда деньги, все нормально.
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Eddenonkas
Не слабые бонусы, но, с такой игрой. Вполне заслужат, в случае успеха.
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Maricone
Ответ Sobaka666
Заслужили футболёры! Не то что врачи, учителя и ученые бездельники!
ну в той же Германии врачи очень хорошо получаю, не футболисты. но на Порше могут ездить с к примеру, врачи радиологии в год могут получать 200-300к евро брутто
+1
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zidane467554
Ответ arspurs9
Ну нет. Таких изобретателей вакцин - порядка сотни. Врачей с такими зарплатами не больше. Нет, они у них достаточно высокие и таких людей можно считать богатыми, но не на уровне футболистов. А футболистов же только в России в высшем дивизионе 500 человек. В топ-6 чемпионатов 4к игроков. Так что все же другие специальности действительно получают меньше. Но вопрос тут кроется в окупаемости. Всегда публичные работы и развлечения приносили деньги, это публика, люди несут сюда деньги, все нормально.
зарплаты российским футболистам зп явно завышены. тут нет никакой окупаемости. ладно бы ещё частные компании или фанаты им платили. так нет же. им бюджетные деньги платят
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DimRaz
Что им 2 ляма, не мотивация
+6
-6
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L1berty
Ответ Воскресенец
Если бы у меня уже было по 10 тачек, домов, баб и на 5 жизней бабок- 2зп была бы не такая мотивация как работяге с завода
Их не столько мотивируют для победы (думаю, что они и по спортивным причинам мотивированы выиграть ЛЧ), сколько делятся куском пирога, чтобы продлевать контракты в будущем, иметь репутацию щедрого работодателя.
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Mercucio
Ответ ман сити фейк
Бред несёшь. Большинство футболисты живут обычной жизнью
Но не футболисты из таких клубов как Сити, Челси, Барса и т.д. Да и вообще большая часть футболистов жирует
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Alexandr Sokolov
Ответ Johny111
При их зп, я не думаю что это капец. Мотивировать надо если выиграли то плюс 2 ляма, проиграли минус 2 ))
это в РПЛ надо так делать) выиграли - получили зп, проиграли - хрен вам
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Трент 66
Ответ 2vdhrvmmzf
Если бы тебе премию в размере 2-3 зарплат месячных выписали не было бы мотивацией?
2 ляма, это на всех. Но даже, если каждому, то это копейки, например, для Брюйне и Холланда, которые почти по 20 в год получают.
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zzzeeerrrooo
Ответ Andrew Chepaylo
Футболистов низших лиг?
И эти тоже
Тот же Грилиш любит бухнуть
В таком графике у них время только на восстановление остаётся
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mclaren2000
Крепкую команду соорудил Пеп. Напоминает Вольфсбург конца нулевых нынешний Сити. Без суперзвезд (есть конечно Альварес - чемпион мира), но командной игрой берут своё
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