Топ-игроки «Ман Сити» получат более 2 млн фунтов бонусов в случае требла
Основные игроки «Ман Сити» получат более 2 млн фунтов бонусов в случае требла.
Как пишет The Times, лучшие игроки «Манчестер Сити» из числа тех, кто наиболее часто выходит в стартовом составе, получат более 2 млн фунтов бонусов, если команда выиграет АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Топ-игроки «Ман Сити» получат 1 млн фунтов в случае победы в Лиге чемпионов, 750 тысяч фунтов в случае чемпионства и 300 тысяч фунтов в случае завоевания Кубка Англии.
Бонусы будут распределяться по прогрессивной шкале, поэтому более молодые игроки команды, а также те, кто получают меньше игрового времени, получат менее крупные суммы.
«Манчестер Сити» может стать первой английской командой, выигравшей требл, после «Манчестер Юнайтед»-1999.
Команда Пепа Гвардиолы выиграет АПЛ, если «Арсенал» завтра проиграет «Ноттингем Форест» или в случае своей победы над «Челси» в воскресенье. 3 июня «Ман Сити» сыграет с «Ман Юнайтед» в финале Кубка Англии, 10 июня – с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
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Такая исключительная физическая готовность игроков, что они могут в середине мая выдавать такую интенсивность играя в 3 турнирах. Очень профессиональная работа конечно. А это фундамент, успеха Сити.
А футболистов же только в России в высшем дивизионе 500 человек. В топ-6 чемпионатов 4к игроков.
Так что все же другие специальности действительно получают меньше.
Но вопрос тут кроется в окупаемости. Всегда публичные работы и развлечения приносили деньги, это публика, люди несут сюда деньги, все нормально.
Тот же Грилиш любит бухнуть
В таком графике у них время только на восстановление остаётся