Бьелса возглавил сборную Уругвая

Марсело Бьелса назначен главным тренером сборной Уругвая.

Аргентинский специалист будет готовить команду к отбору на . Условия контракта не сообщаются, но ранее появлялась информация, что соглашение рассчитано до конца отбора на чемпионат мира с опцией продления в случае выхода на турнир.

Последним местом работы 67-летнего специалиста был « », который он покинул в феврале 2022 года.

Это третий опыт работы со сборными. Он тренировал национальные команды Аргентины (с 1998 по 2004 год) и Чили (с 2007 по 2011 год).

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