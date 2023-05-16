Бьелса возглавил сборную Уругвая
Марсело Бьелса назначен главным тренером сборной Уругвая.
Аргентинский специалист будет готовить команду к отбору на ЧМ-2026. Условия контракта не сообщаются, но ранее появлялась информация, что соглашение рассчитано до конца отбора на чемпионат мира с опцией продления в случае выхода на турнир.
Последним местом работы 67-летнего специалиста был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.
Это третий опыт работы Бьелсы со сборными. Он тренировал национальные команды Аргентины (с 1998 по 2004 год) и Чили (с 2007 по 2011 год).
Бьелса возглавил Уругвай! Больше года сидел без работы, сильно похудел и судился с «Марселем»
Бодрая сборная вырисовывается, где на уровне Португалии и Голландии
Если уж у Аргентины давеча получилось !
Без шансов эту Аргентину вынесли )))