Бьелса возглавил сборную Уругвая

Теги Лидс Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса ЧМ-2026 Футбол

Марсело Бьелса назначен главным тренером сборной Уругвая.

Аргентинский специалист будет готовить команду к отбору на ЧМ-2026. Условия контракта не сообщаются, но ранее появлялась информация, что соглашение рассчитано до конца отбора на чемпионат мира с опцией продления в случае выхода на турнир.

Последним местом работы 67-летнего специалиста был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.

Это третий опыт работы Бьелсы со сборными. Он тренировал национальные команды Аргентины (с 1998 по 2004 год) и Чили (с 2007 по 2011 год).

Бьелса возглавил Уругвай! Больше года сидел без работы, сильно похудел и судился с «Марселем»

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13 комментариев

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Edwin_Hubble
Хорошая новость для фанатов селесте
+8
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+8
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jonnysilverhand01
Браво ! Следующий ЧМ могут выиграть, Нуньез и Вальверде будут феерить !
+6
0
+6
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Ебздрогыч
Это очень крутая новость! Интересно понаблюдать за El Loco в крепкой сборной, тем более что сейчас подрастает неплохое поколение
+5
0
+5
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Velirpa
Ответ OldRedWhite
Ждём третьего Чемпионства Мира от Уругвая ! Если уж у Аргентины давеча получилось !
у Уругвая такого пешехода не родилось.
+3
0
+3
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Maxxxim87
Трудно теперь будет сопам Уругвая !))
0
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_FoX-
Ну, вот и прекрасно - надеюсь попадут на ЧМ и зададут там зрелища)
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ArtBro
Удачи, но хотелось бы увидеть как минимум в середняке АПЛ, Германии или Испании
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Ман Сити
Нульеса надо гнать со сборной
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Nikhad
Вальверде, Нуньес, Угарте, Бентанкур, Пелистри, Араухо
Бодрая сборная вырисовывается, где на уровне Португалии и Голландии
0
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Lavochkin12
ух ты! тренер, который ничего не выигрывал 20 лет возглавил команду, которая ничего не выигрывала 10 лет!
0
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OldRedWhite
Ответ jonnysilverhand01
Браво ! Следующий ЧМ могут выиграть, Нуньез и Вальверде будут феерить !
Ждём третьего Чемпионства Мира от Уругвая !
Если уж у Аргентины давеча получилось !
+1
-1
0
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OldRedWhite
Ответ Velirpa
у Уругвая такого пешехода не родилось.
Это мы просто с Вами не видели Чемпионской сборной Уругвая в 1930 м !
Без шансов эту Аргентину вынесли )))
0
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