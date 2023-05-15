«Лестер» отменил церемонию награждения за сезон и сократит зарплаты игроков на 50% в случае вылета из АПЛ. Команда идет на 19-м месте за 3 матча до конца чемпионата

Теги Мидлсбро премьер-лига Англия Лестер чемпионшип деньги Кэмерон Арчер Аарон Рэмзи 2003 Футбол

«Лестер» разрабатывает план на случай вылета из АПЛ.

«Лестер» находится на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 35 матчах. Команде необходимо набрать 2 очка, чтобы подняться из зоны вылета.

По информации The Telegraph, клуб отменил ежегодную церемонию награждения по итогам сезона, которая должна была состояться на этой неделе, чтобы позволить команде сосредоточиться на заключительных матчах сезона.

Сообщается, что в случае вылета из АПЛ зарплаты игроков будут урезаны на сумму от 35 до 50%. Также, несмотря на то, что у «Лестера» остаются шансы на сохранение в АПЛ, клуб присматривает игроков для участия в Чемпионшипе, делая ставку на молодых игроков, уже выступающих во втором по силе дивизионе Англии – в частности, «Лестер» проявляет интерес к Аарону Рэмзи и Кэмерону Арчеру из «Мидлсбро».

В 36-м туре АПЛ «Лестер» сыграет с «Ливерпулем». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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9 комментариев

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Екн Лор
Весь Лестер держался на Варди и Шмейхеле, теперь совсем упали
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Margor
А были чемпионом
+2
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Озил, озю и буду озить
Ответ Артем Алмазов
На Марезе, Канте...
Кубок Англии без них брали
+2
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Port Royal
Вот и подходит сказка к концу, а ведь казалось что Лестер надолго станет крепким клубом уровня ЛЕ
0
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Антон Князев
Ответ QWertY
Каким же было тупым решение уволить Роджерса. По сути он выжимал максимум из этого состава
В целом Роджерс если брать весь период отлично отработал но в этом сезоне опустились в подвал таблицы именно с ним. Я бы сказал поздновато его уволили...
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