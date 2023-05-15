«Лестер» отменил церемонию награждения за сезон и сократит зарплаты игроков на 50% в случае вылета из АПЛ. Команда идет на 19-м месте за 3 матча до конца чемпионата
«Лестер» разрабатывает план на случай вылета из АПЛ.
«Лестер» находится на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 35 матчах. Команде необходимо набрать 2 очка, чтобы подняться из зоны вылета.
По информации The Telegraph, клуб отменил ежегодную церемонию награждения по итогам сезона, которая должна была состояться на этой неделе, чтобы позволить команде сосредоточиться на заключительных матчах сезона.
Сообщается, что в случае вылета из АПЛ зарплаты игроков будут урезаны на сумму от 35 до 50%. Также, несмотря на то, что у «Лестера» остаются шансы на сохранение в АПЛ, клуб присматривает игроков для участия в Чемпионшипе, делая ставку на молодых игроков, уже выступающих во втором по силе дивизионе Англии – в частности, «Лестер» проявляет интерес к Аарону Рэмзи и Кэмерону Арчеру из «Мидлсбро».
В 36-м туре АПЛ «Лестер» сыграет с «Ливерпулем». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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