Президент петербургского «Динамо» о реформе Второй лиги: «Был бы логичным переходный турнир. Теперь работа со спонсорами ставится под большие сомнения»

Президент петербургского «Динамо» раскритиковал реформу Второй лиги.

– На самом деле все сложно и не всем понятно. Я считаю, что логичным был бы плавный переход. В данной ситуации нарушается спортивный принцип: командам, которые оказались во второй шестерке по факту объявили о реформе. Были совещания на этот предмет с ФНЛ, но уже какое решение принято, такое и принято. Мы люди подневольные и должны подчиниться.

Я считаю, было бы логичным проведение переходного турнира: всем клубам объявили бы, что в следующем сезоне будет реформа и надо подготовиться. С другой стороны, наверное, реформа нужна, но насколько она будет рабочая – покажет время. Пока эта многоступенчатая история кажется крайне сомнительной.

– С чем связываете такую спешку?

– Правильнее этот вопрос задавать РФС.

– Скажется ли реформа на интересе инвесторов к командам, не попавшим в буферную зону?

– Я так скажу: работа со спонсорами и партнерами теперь ставится под большие сомнения. Вряд ли низшая лига будет привлекательна и интересна для партнеров и спонсоров. Все станет намного тяжелее, и частным клубам придется очень тяжело. Все остальное покажет время, – сказал Константин Самсонов.

После 14 туров петербургское « » лидирует в группе 2Б.