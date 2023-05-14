Президент петербургского «Динамо» о реформе Второй лиги: «Был бы логичным переходный турнир. Теперь работа со спонсорами ставится под большие сомнения»

Теги бизнес Динамо Санкт-Петербург Вторая лига регламент Футбол

Президент петербургского «Динамо» раскритиковал реформу Второй лиги.

– На самом деле все сложно и не всем понятно. Я считаю, что логичным был бы плавный переход. В данной ситуации нарушается спортивный принцип: командам, которые оказались во второй шестерке по факту объявили о реформе. Были совещания на этот предмет с ФНЛ, но уже какое решение принято, такое и принято. Мы люди подневольные и должны подчиниться. 

Я считаю, было бы логичным проведение переходного турнира: всем клубам объявили бы, что в следующем сезоне будет реформа и надо подготовиться. С другой стороны, наверное, реформа нужна, но насколько она будет рабочая – покажет время. Пока эта многоступенчатая история кажется крайне сомнительной.

– С чем связываете такую спешку?

– Правильнее этот вопрос задавать РФС.

– Скажется ли реформа на интересе инвесторов к командам, не попавшим в буферную зону?

– Я так скажу: работа со спонсорами и партнерами теперь ставится под большие сомнения. Вряд ли низшая лига будет привлекательна и интересна для партнеров и спонсоров. Все станет намного тяжелее, и частным клубам придется очень тяжело. Все остальное покажет время, – сказал Константин Самсонов.

После 14 туров петербургское «Динамо» лидирует в группе 2Б.

1 комментарий

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0:4 на спотифай камп ноу
Ну у нас вообще не в курсе что можно советоваться с руководством клубов, болельщиками и здравым смыслом, сделали из второй лиги дурдом.
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