Орье о критике Блана в Periscope: «Все ругают начальство, просто не записывают на видео. Если бы я знал, как работает приложение, не поступил бы так»

Серж Орье рассказал, что критиковал Лорана Блана в Periscope на эмоциях.

В феврале 2016 года , будучи игроком « », оскорбил главного тренера команды во время прямого эфира в приложении Periscope, назвав его «ссыклом».

«Я даже не знаю, с чего начать. Если бы я знал, как работает приложение, я бы никогда так не сделал. Молодежи будущего стоит быть осторожнее. Социальные сети – это не реальность.

Это похоже на ситуацию на работе, когда ваш босс ведет себя как заноза в заднице, и вы говорите про него за глаза. Лоран Блан был моим боссом. Я сказал это от досады, я не хотел задеть его.

Все плохо говорят о начальстве, и мы тоже – разница лишь в том, что это не снимают на видео. Но когда мы приходим на работу, мы говорим: «Привет, как дела?» – как будто ничего не случилось», – сказал защитник « » в интервью Le Media Carré.

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