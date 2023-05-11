Орье о критике Блана в Periscope: «Все ругают начальство, просто не записывают на видео. Если бы я знал, как работает приложение, не поступил бы так»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция Лоран Блан Ноттингем Форест Серж Орье соцсети Футбол

Серж Орье рассказал, что критиковал Лорана Блана в Periscope на эмоциях.

В феврале 2016 года Орье, будучи игроком «ПСЖ», оскорбил главного тренера команды Лорана Блана во время прямого эфира в приложении Periscope, назвав его «ссыклом».

«Я даже не знаю, с чего начать. Если бы я знал, как работает приложение, я бы никогда так не сделал. Молодежи будущего стоит быть осторожнее. Социальные сети – это не реальность.

Это похоже на ситуацию на работе, когда ваш босс ведет себя как заноза в заднице, и вы говорите про него за глаза. Лоран Блан был моим боссом. Я сказал это от досады, я не хотел задеть его.

Все плохо говорят о начальстве, и мы тоже – разница лишь в том, что это не снимают на видео. Но когда мы приходим на работу, мы говорим: «Привет, как дела?» – как будто ничего не случилось», – сказал защитник «Ноттингем Форест» в интервью Le Media Carré.

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8 комментариев

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Рафик Маркес
По самые яйца, бро (с)
+21
-3
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Hhh Rassss
блин февраль 2016 .неужели столько времени прошло.помню как будто это было вчера
+9
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Softer06
Вспомнил хайп вокруг перископа, прослезился 🥲
+6
0
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Abdul Aziz
эх, вроде недавно был модным Перископ, но как-то резко пропал. То же самое, что с недавней разговорной соцсетью. Инста все же уникальна. появился перископ, слизали идею и запилили ту же тему у себя, появился тик-ток - то же самое сделали у себя. Все-таки база пользователей решает.
+1
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Blaumerc
Ответ red hikkikomori
только нет таких дураков кто на большую аудиторию в лайве cpeт свое начальство)
если внимательно прочитать текст, именно про это и объясняется Орье. Чел не знал как работает приложение, знал бы не сказал.
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red hikkikomori
Ответ Blaumerc
если внимательно прочитать текст, именно про это и объясняется Орье. Чел не знал как работает приложение, знал бы не сказал.
Ну так тем и дypak что говорил не узнав сначала что это такое , только дураку непонятно что это такое, поскольку там внизу твое лицо отображается в лайве, то есть очевидно что идёт эфир.
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