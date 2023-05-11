Орье о критике Блана в Periscope: «Все ругают начальство, просто не записывают на видео. Если бы я знал, как работает приложение, не поступил бы так»
Серж Орье рассказал, что критиковал Лорана Блана в Periscope на эмоциях.
В феврале 2016 года Орье, будучи игроком «ПСЖ», оскорбил главного тренера команды Лорана Блана во время прямого эфира в приложении Periscope, назвав его «ссыклом».
«Я даже не знаю, с чего начать. Если бы я знал, как работает приложение, я бы никогда так не сделал. Молодежи будущего стоит быть осторожнее. Социальные сети – это не реальность.
Это похоже на ситуацию на работе, когда ваш босс ведет себя как заноза в заднице, и вы говорите про него за глаза. Лоран Блан был моим боссом. Я сказал это от досады, я не хотел задеть его.
Все плохо говорят о начальстве, и мы тоже – разница лишь в том, что это не снимают на видео. Но когда мы приходим на работу, мы говорим: «Привет, как дела?» – как будто ничего не случилось», – сказал защитник «Ноттингем Форест» в интервью Le Media Carré.
У Орье проблемы из-за фото с барбером. Игрок нарушил рекомендации правительства и правила АПЛ
8 комментариев