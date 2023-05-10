Агент Николича: «Марко соскучился по работе и скоро найдет клуб. Есть интерес от многих команд»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Деян Йоксимович агенты Марко Николич Футбол

Агент Марко Николича сообщил, что тренер готов вернуться к работе после паузы.

Последним клубом в карьере Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года. Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали рассмотреть назначение сербского специалиста.

«Сейчас есть интерес от многих клубов, но решать будет Марко. Он отдохнул хорошо, можно сказать, что он соскучился по работе и думаю, что скоро найдет себе команду.

Когда он возглавит клуб? Это должно было произойти давно, но Марко сам захотел взять паузу», – сказал Деян Йоксимович.

9 комментариев

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Oleg Olegov
Приглашают каких-то иностранных тренеров, а наши специалисты, всю жизнь отдавшие футболу, без какой-то бумажки не могут тренировать.
+16
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+16
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argentina10
так кто же все таки Динамо рулит будет - Личка или Николич??? довольно сильно на разных каналах нам их сватают..
+2
0
+2
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валя_стакан
Раз интерес от многих команд значит в действительности никто на него не выходил
+3
-1
+2
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Фут.Боль
Николич показал себя очень хорошо. Я был бы рад его возвращению в РПЛ.
+1
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+1
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Михаил Лубянский
Ответ Вондроушова
Заслуженная старая балканская братва должна вернуться в наш чемпионат - Николич, Божович.
Божович-сбитый лётчик
+1
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Вондроушова
Заслуженная старая балканская братва должна вернуться в наш чемпионат - Николич, Божович.
0
0
0
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Abriel
Ответ Oleg Olegov
Приглашают каких-то иностранных тренеров, а наши специалисты, всю жизнь отдавшие футболу, без какой-то бумажки не могут тренировать.
ща погодь, царь обстаграмится и заполнит!
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Oleg Olegov
Ответ Вондроушова
Заслуженная старая балканская братва должна вернуться в наш чемпионат - Николич, Божович.
Зоран Вулич опять же
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