Агент Николича: «Марко соскучился по работе и скоро найдет клуб. Есть интерес от многих команд»

Агент Марко Николича сообщил, что тренер готов вернуться к работе после паузы.

Последним клубом в карьере был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года. Ранее сообщалось, что «Спартаку» предлагали рассмотреть назначение сербского специалиста.

«Сейчас есть интерес от многих клубов, но решать будет Марко. Он отдохнул хорошо, можно сказать, что он соскучился по работе и думаю, что скоро найдет себе команду.

Когда он возглавит клуб? Это должно было произойти давно, но Марко сам захотел взять паузу», – сказал Деян Йоксимович.