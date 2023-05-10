Вингеру «Торпедо» Жаже наложили 9 швов после столкновения на тренировке. Агент опроверг слухи о драке

Теги премьер-лига Россия травмы происшествия Торпедо агенты Жажа Алвес Футбол

Бразильский футболист «Торпедо» получил травму головы на тренировке.

Вингер «Торпедо» Жажа Алвес на тренировке столкнулся головой с одноклубником и получил серьезное повреждение. Были слухи, что футболисты подрались.

– Жажа выложил фотографию, на которой видно, что ему рассекли лоб. Футболист не играл прошлый матч. Люди догадываются, что была драка.

– О боже мой! Драка между игроками? На тренировке произошло столкновение, и Жажа порезал лоб. Несчастный случай на тренировке. Как ты можешь думать, что там была драка? Абсурд, и не более.

С ним все в порядке. Ему наложили 9 швов. Я повторюсь, что это был просто удар по голове на тренировке. Два футболиста врезались друг в друга лбами на тренировке во время прыжка за мячом. И не более того.

Многие люди ошибаются, думая о драке. Все было так, как сказал я, – заявил агент Нено Хеновес. 

Подробная статистика 22-летнего Жажи доступна здесь.

Фото: bookmaker-ratings.ru

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12 комментариев

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An Kr
Ответ Антон Фалафель
Теперь он штопанный 🤔
Ты эксперт в этом, тебе виднее.
+11
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Спартак Уокер
Как же он так навернулся
+5
0
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Max Zhomkov
кстати странно что не выходит на поле у этого Пепа, у талалаева неплохо на замены выходил
+4
0
+4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Спартак Уокер
Как же он так навернулся
На кулак упал,возможно.
+6
-3
+3
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An Kr
Ответ Гамарджоба Генацвале
На кулак упал,возможно.
Не возможно так от кулака, это шипами скорее всего.
+2
0
+2
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Tresk2
Ослабляют Торпэдо.
+1
0
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Николай Корягин
Улыбался ходил небось
+1
0
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Никита Самарин
Жёстко
0
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Ранальду с пивком
Похоже на удар шипами , когда боролся за мяч головой , было подобное в юности , но не так сильно
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An Kr
Ответ Спартак Уокер
Как же он так навернулся
Скорее всего шипами
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