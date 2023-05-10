Вингеру «Торпедо» Жаже наложили 9 швов после столкновения на тренировке. Агент опроверг слухи о драке

Бразильский футболист «Торпедо» получил травму головы на тренировке.

Вингер « » на тренировке столкнулся головой с одноклубником и получил серьезное повреждение. Были слухи, что футболисты подрались.

– Жажа выложил фотографию, на которой видно, что ему рассекли лоб. Футболист не играл прошлый матч. Люди догадываются, что была драка.

– О боже мой! Драка между игроками? На тренировке произошло столкновение, и Жажа порезал лоб. Несчастный случай на тренировке. Как ты можешь думать, что там была драка? Абсурд, и не более.

С ним все в порядке. Ему наложили 9 швов. Я повторюсь, что это был просто удар по голове на тренировке. Два футболиста врезались друг в друга лбами на тренировке во время прыжка за мячом. И не более того.

Многие люди ошибаются, думая о драке. Все было так, как сказал я, – заявил агент Нено Хеновес.

Подробная статистика 22-летнего Жажи доступна здесь.

Фото: bookmaker-ratings.ru