Иван Сергеев: «Гол «Спартаку» в чемпионском матче – самый важный в карьере на данный момент»

Иван Сергеев назвал гол «Спартаку» самым важным в карьере.

«Зенит» победил «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир и стал чемпионом в пятом сезоне подряд.

Нападающий петербуржцев забил победный гол в добавленное время.

«Забитый мяч «Спартаку» в чемпионском матче – самый важный гол в карьере на данный момент. Но, думаю, впереди будут еще более важные», – сказал футболист.

Сергеев забил 9 голов в 22 матчах нынешнего сезона.

«Спартак» почти испортил праздник «Зениту»: схема-трансформер Абаскаля и мощь на стандартах