Иван Сергеев: «Гол «Спартаку» в чемпионском матче – самый важный в карьере на данный момент»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев назвал гол «Спартаку» самым важным в карьере.

«Зенит» победил «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ и стал чемпионом в пятом сезоне подряд.

Нападающий петербуржцев Иван Сергеев забил победный гол в добавленное время.

«Забитый мяч «Спартаку» в чемпионском матче – самый важный гол в карьере на данный момент. Но, думаю, впереди будут еще более важные», – сказал футболист.

Сергеев забил 9 голов в 22 матчах нынешнего сезона.

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23 комментария

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Dmitry_1986
Иван просто красавчик, молодец. Вообще два джокера с Мантуаном, вышли один отдал, второй забил. Мантуана нужно выкупать,хорошо со скамейки выходит, реально усиливает команду, как выходит на замену.
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San9
Ваня реально удивляет. Думал, что этот трансфер будет ошибкой, а он просто разрывает. Настоящий джокер.
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Nick Crosier
У Сергеева как и у Ерохина отличное голевое чутье.
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Виктор
Сначала победный в Суперкубке, теперь в чемпионате. Всё по порядку.
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Данил Боков
Ваня красавчик, единственный из разбежавшейся банды крылышек, за кого хочется болеть вне зависимости от команды.

Удачи ему!
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Abriel
куда лучше касьерры
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Владислав88
Ответ Виктор
Сначала победный в Суперкубке, теперь в чемпионате. Всё по порядку.
Сергеев открыл сезон, Сергеев его и закрыл.
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KOTOV71
Молодец!!!!!
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R. Giskard Reventlov
Номер Деменко носишь, береги его
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Злодей Спб
В ролике "скрытая камера", который недавно опубликовал Зенит, отчетливо слышно, как поздравляя Сергеева несколько футболистов и представителей тренерского штаба отчётливо называют его "Выручайкой" ^_^

Очень удачно выходит на замены, как и Мантуан - настоящие джокеры.
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Владислав88
Ответ Nick Crosier
У Сергеева как и у Ерохина отличное голевое чутье.
Ерохин дерево, Сергеев ещё техничный, только что верхом хуже играет, ростом то ниже.
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Abriel
Ответ Nick Crosier
У Сергеева как и у Ерохина отличное голевое чутье.
тока Ерохин по агрессивнее в атаке и чутьё суперское
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СемёнСемёныч
Иван молодец. Очень здорово что отлично влился в команду. Только удачи и конечно голов побольше.
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Михаил Лушин
Сергееву, респект!
Это не весь его потенциал.

Не понятно почему Семак начинает игру низкорослыми бразильцами и доводит это до 10-15 минут конца матча.
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Konstantin Zorin
Ему надо поделить лавры с Хлусевичем.
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Владислав88
Ответ Abriel
куда лучше касьерры
Даже Заболотный лучше Кассьерры
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Abriel
Ответ Владислав88
Даже Заболотный лучше Кассьерры
он важный гол чаю забил
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Владислав88
СЕРГЕЕВ ГЕНИЙ! 8 МИНУТ ИГРЫ, 1 КАСАНИЕ МЯЧА, ЗОЛОТОЙ ГОЛ, ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА! А ХОЛЛАНУ И МБАППЕ С МЕССИ СЛАБО ТАК???
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Senchas
Ответ Dmitry_1986
Иван просто красавчик, молодец. Вообще два джокера с Мантуаном, вышли один отдал, второй забил. Мантуана нужно выкупать,хорошо со скамейки выходит, реально усиливает команду, как выходит на замену.
а самое главное - ему 21 год всего
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Abriel
Ответ Владислав88
Ерохин дерево, Сергеев ещё техничный, только что верхом хуже играет, ростом то ниже.
дерево-не дерево, а авоську напихивает
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Владислав88
Ответ Abriel
дерево-не дерево, а авоську напихивает
Это раньше напихивал, в этом году 1 мяч. правда и не играл даже толком
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Abriel
Ответ Владислав88
Это раньше напихивал, в этом году 1 мяч. правда и не играл даже толком
ну так травма была жи
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KOTOV71
Ответ Владислав88
СЕРГЕЕВ ГЕНИЙ! 8 МИНУТ ИГРЫ, 1 КАСАНИЕ МЯЧА, ЗОЛОТОЙ ГОЛ, ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА! А ХОЛЛАНУ И МБАППЕ С МЕССИ СЛАБО ТАК???
Им сначала надо в Зенит перейти,и выиграть конкуренцию у Сергеева!
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