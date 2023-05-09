Иван Сергеев: «Гол «Спартаку» в чемпионском матче – самый важный в карьере на данный момент»
Иван Сергеев назвал гол «Спартаку» самым важным в карьере.
«Зенит» победил «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ и стал чемпионом в пятом сезоне подряд.
Нападающий петербуржцев Иван Сергеев забил победный гол в добавленное время.
«Забитый мяч «Спартаку» в чемпионском матче – самый важный гол в карьере на данный момент. Но, думаю, впереди будут еще более важные», – сказал футболист.
Сергеев забил 9 голов в 22 матчах нынешнего сезона.
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Удачи ему!
Очень удачно выходит на замены, как и Мантуан - настоящие джокеры.
Это не весь его потенциал.
Не понятно почему Семак начинает игру низкорослыми бразильцами и доводит это до 10-15 минут конца матча.