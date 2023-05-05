Игорь Денисов: «Уровень РПЛ очень сильно упал. Я бы мог без подготовки выйти и выступить не хуже»

Игорь Денисов раскритиковал качество футбола в Мир РПЛ.

«К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России.

Его уровень очень сильно упал. Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже.

Уровень интенсивности крайне низкий по сравнению с ведущими лигами Европы.

И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации.

У нас сейчас есть первое место и два последних. А за что играют остальные», – сказал бывший полузащитник сборной России.

, выступавший за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», завершил карьеру в 2019 году.

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