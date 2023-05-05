Игорь Денисов: «Уровень РПЛ очень сильно упал. Я бы мог без подготовки выйти и выступить не хуже»

Теги Игорь Денисов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Денисов раскритиковал качество футбола в Мир РПЛ.

«К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России.

Его уровень очень сильно упал. Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже.

Уровень интенсивности крайне низкий по сравнению с ведущими лигами Европы.

И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации.

У нас сейчас есть первое место и два последних. А за что играют остальные», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Игорь Денисов, выступавший за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», завершил карьеру в 2019 году.

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52 комментария

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Aleksey Yashin
Учитывая, что Дзюба после скамейки в Турции и полугода самостоятельных тренировок, один из лучших этой весной, то Денисов и правда сейчас мог бы спокойно играть в каком-нибудь середняке
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chiga
За 5 млн евро в год , добавил Деньгисов
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blaugrano
Многие леги уехали, как и мечтал этот товарищ с когнитивным диссонансом. Чего ради пыжиться паспортистам? Зп хорошая уже со старта карьеры, так ещё и без иностранцев дышать проще стало.
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окечуква
Смотрю на Гарика уже грязи успели вылить тут, класс. А по факту, он прав. И по факту глупо ему предъявлять за позицию многолетней давности в контексте его нынешнего высказывания - разные лиги, иная ситуация в футболе, в стране, да и вообще вокруг. Можно минусовать теперь.
+54
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+36
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Alex Green
Ответ Aleksey Yashin
Учитывая, что Дзюба после скамейки в Турции и полугода самостоятельных тренировок, один из лучших этой весной, то Денисов и правда сейчас мог бы спокойно играть в каком-нибудь середняке
После месяца тренировок,уже в четверке бы был
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Pavel Fedorov
Ответ окечуква
Смотрю на Гарика уже грязи успели вылить тут, класс. А по факту, он прав. И по факту глупо ему предъявлять за позицию многолетней давности в контексте его нынешнего высказывания - разные лиги, иная ситуация в футболе, в стране, да и вообще вокруг. Можно минусовать теперь.
Какой многолетней давности? Он в этом же интервью опять говорил, что легионеры в рпл не нужны. Ситуация в футболе и стране меняется, а хейт гарика к легионерам остается на неизменном уровне.
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Кокич
Мостовой, что на 16 лет старше Денисова, мыслит так же.
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Green grass
Сам себе противоречит этот недофинансист.
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waleri
Игорь, это из разряда - а вот мы были... Глупости - с молодняком соревноваться в скорости и физике без вариантов. Тебя хватит минут на 20 максимум и язык на плечо, ноги ватные и не бегут. Попробуй)))
+10
-2
+8
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Николай Кошкин
Так выйди и выступи, спаси Торпедо или Химки?
+7
-1
+6
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DekiB
Так выходи, звездобол-популист!
+10
-5
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Мистер Блин
Ответ Aleksey Yashin
Учитывая, что Дзюба после скамейки в Турции и полугода самостоятельных тренировок, один из лучших этой весной, то Денисов и правда сейчас мог бы спокойно играть в каком-нибудь середняке
да многие бы могли😂😂😂
+5
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SAF22
Ответ Burel
это точно.. спасибо дюкову
Дюкову? Что-то я не помню его на том совбезе
+8
-4
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afil57
Уверен, что Денисов сейчас в основу не пробился бы. Уровень лиги это одно, а играть в ней - совсем другое.
+5
-1
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Аркадий Аркадич
Он в прошлом сабже ратовал за полный отказ от легионеров, а теперь ноет, что уровень упал из за отъезда этих самых легионеров. Как будто интервью взяли у пятилетнего ребенка, который рандомные мысли выдает.
+4
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prus_3
Халк, Витсель пришли — уровень офигенный, играй! Но Гарик занят другими делами — он бунтует, ему все время что-то мешает.
+5
-1
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Ape1sin
не хуже кого? Баринов выиграл конкуренцию у тебя, Игорь. Баринов и сейчас там же. откуда это старпёрство, за счёт чего уровень стал хуже? уехало из реально повышающих уровень, ну игроков 5
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Безенчук и нимфы
Как бы уровень не упал, ты сдохнешь на поле минут через 20 без подготовки.
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stewiegriffin2
Игорь депрессивный, не простой парень но реалист
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0
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Sergeev55
Почему бы Денисову не сыграть за какую-нибудь команду из Медийной лиги, тогда и будет виден его нынешний уровень.
+1
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kutavlik
Рай для паспортистов - зарплаты шальные, конкуренции -ноль...Физкультура, а не спорт!!!!
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Leonid73
Тот ещё «первооткрыватель»! Если бы только это! Зачем хорохориться и говорить глупости? Что у него «вечный двигатель» в одном месте?
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1футбол1
Да кому ты нужен Гарик Деньгисов. Тебя укатают любые игроки РПЛ. И ты потом будешь опять скулить.
+6
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Виталик Украинский
Ответ Ковид 07.10.52
У нас сейчас есть первое место и два последних. А за что играют остальные... Остальные торжественный эскорт для кабинетного чемпиона или массовка....
...торжественный эскорт...

Зарема, перелогинься.
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Таир Бакиев
Ответ окечуква
Смотрю на Гарика уже грязи успели вылить тут, класс. А по факту, он прав. И по факту глупо ему предъявлять за позицию многолетней давности в контексте его нынешнего высказывания - разные лиги, иная ситуация в футболе, в стране, да и вообще вокруг. Можно минусовать теперь.
Эти предъявы из СОСЕДНЕЙ новости
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