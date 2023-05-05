«Барсе» интересен Фойт из «Вильярреала». Каталонцы готовы включить в сделку Нико Гонсалеса, чтобы снизить сумму трансфера с 54 до 30 млн евро

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Хуан Фойт Нико Гонсалес Футбол

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт интересен «Барселоне».

Главный тренер каталонского клуба Хави считает усиление позиции правого защитника приоритетной задачей.

Сумма отступных за Хуана Фойта составляет 54 миллиона евро.

«Вильярреал» не планирует идти на уступки в этом вопросе, а «Барселона» не собирается полностью выплачивать эту сумму.

Поэтому каталонцы готовы предложить «Вильярреалу» 21-летнего хавбека Нико Гонсалеса, играющего сейчас в аренде в «Валенсии».

Тем самым в «Барселоне» надеются, что включение Гонсалеса в сделку позволить уменьшить на 20 миллионов евро сумма трансфера Хуана Фойта.

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18 комментариев

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kunaguero
54-20=30
+24
-1
+23
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Green grass
Ответ blaugrano
В следующем сезоне в Барсе могут оказаться сразу два чемпиона мира. Но лучше бы взять Арнау Мартинеса из Жироны. Тем более, что он воспитанник Ла Масии.
Фойт и Умтити?
+19
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+19
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blaugrano
В следующем сезоне в Барсе могут оказаться сразу два чемпиона мира. Но лучше бы взять Арнау Мартинеса из Жироны. Тем более, что он воспитанник Ла Масии.
+13
-5
+8
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XavIniesta2008-2015
Гонсалеса лучше будет сохранить, потому что в будущем он может заменить Бускетса. Лучше добиться прогресса от Нико, чем тратить кучу денег на другого опорника
+4
0
+4
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Karl0709
С Кунде в принципе норм , лучше с вингерами вопрос решить а то какая-то #####.
+3
-1
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Спартак Уокер
Не стоит лучше купить 2 нападающего
+2
-1
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Итачи Учиха
Ура. Очередной сезон подряд будем наблюдать Роберто и Кессье в центре вместо Торре и Нико. Вау.
+1
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Дмитрий Яруллин
Подписали же Мексиканца какого то из МЛС , очередной Дест , с классной подборкой на ютубе ?
+1
0
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ljolik888
Барселона интересуется многими игроками и это нормально . Кого купят посмотрим . Надеюсь лето будет жарким - в прямом и переносном смысле !
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miguel_diaz
В такую сумму Нико только второсортный клуб АПЛ может осенить))
+1
-1
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alberto-m
Шикарные новости я не знаю уже к чему верить у Барселоны нету денег подписать бесплатно вместе за 10 млн в год зарплаты у Барселоны нету денег бесплатно подписать энигу мартиниса гандюгана перед подписать своих собственных игроков но Барселона готова заплатить 30 млн это не считая зарплаты за чувака блин в этом спортсе когда-нибудь будет нормальная новость
+1
-1
0
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jonnysilverhand01
Фати отдайте, его отец будет боцманом на желтой субмарине
0
0
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Мистер
у меня вопрос, из-за чего он стоит 50 лямов? в Сборной он почти не играл на ЧМ. В клубе получил тяжолую травму и сейчас начел играть неплохо, но не на 50 лямов
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Тюменец
Фойт много кому интересен будет
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Parce
Ответ kunaguero
54-20=30
Это же As, главное новость выпустить
+3
-3
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wmfrxwf5rq
Ответ kunaguero
54-20=30
«Делаем вычисление столбиком»
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Falsegoalkeeper
Ответ Karl0709
С Кунде в принципе норм , лучше с вингерами вопрос решить а то какая-то #####.
Согласен, Барсе нужен левый инсайд. Идеальный вариант конечно Вирц, но Барса этот трансфер сейчас не потянет финансово.
+1
-1
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