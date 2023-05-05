Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт интересен «Барселоне».

Главный тренер каталонского клуба Хави считает усиление позиции правого защитника приоритетной задачей.

Сумма отступных за Хуана Фойта составляет 54 миллиона евро.

«Вильярреал» не планирует идти на уступки в этом вопросе, а « » не собирается полностью выплачивать эту сумму.

Поэтому каталонцы готовы предложить « » 21-летнего хавбека , играющего сейчас в аренде в «Валенсии».

Тем самым в «Барселоне» надеются, что включение Гонсалеса в сделку позволить уменьшить на 20 миллионов евро сумма трансфера .

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