Егор Титов: «Если у игроков «Спартака» есть самолюбие, для них матч с «Зенитом» станет проверкой – важно не дать им стать чемпионом»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Егор Титов надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком».

– Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?

– Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом.

Нужно сыграть в хороший футбол. Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали.

Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой – важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой. Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают.

Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится, – сказал бывший капитан «Спартака».

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59 комментариев

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Михаил Савченко
Зашёл в группу RedWhite в ВК, а там...нормальные болельщики Спартака. Ждут матча, надеются на победу, чмырят тех, кто верит в Заговор. Почему здесь-то таких меньшинство? Видимо всех неадекватов там перебанили и они здесь обосновались.
+40
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Evgeny Trifonov
не дать забить им семь, вот реальная цель для Спартака.
+55
-20
+35
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инок
Пусть Титов не беспокоится - не станет Зенит послезавтра чемпионом, потому что Ростов выиграет скорее всего...
+16
-1
+15
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1футбол1
Wiley Fox опять байки про Тамбовцев травит🤣🤣🤣.
+12
-2
+10
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Катя СПб
Ответ Павел Ермаков
Если Соболев не станет врубать психа и не получит красную,то всё будет хорошо.
ЖК у него точно будет. А если Кукуян будет нормально судить, то и КК
+13
-4
+9
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MAXIMum1
Если Спартак приедет играть с целью не прлпустить, тобудет унылая игра. А если реально захотят что-то доказать, то может получится хорошая битва. Чего и желаю.
+10
-2
+8
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KOTOV71
Цель на сезон- Не дать стать Зениту Чемпионом ,в игре с тобой!"
+14
-6
+8
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Счастье жить
если у игрока есть самолюбие, то он никогда не пойдет в «Спартак», чивоуштам

бгг
+23
-16
+7
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Честный контроль
Ответ mnogokotin-
105 голов за спартак )
Обычно после такого допинга команду расформировывают или отправляют в втордив. А лично Титову,который подвел еще и сборную страны, до конца жизни следует тихонечко помалкивать в тряпочку.
"Спасибо" Симоняну, Колоскову и Хусаинову за отмаз у ФИФА от расформирования ФКСМа.
+13
-7
+6
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Михаил1970
Ростов специально сольет свою игру, чтобы виноватым в чемпионстве Зенита остался Спартак.
+10
-5
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1футбол1
Зениту может помешать стать чемпионом Ростов. А ФК Зарема пиарится на воскресном матче.
+6
-1
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FNT
Истинное предназначение Спартака открыто - попытаться не дать Зениту стать чемпионом. Просто царские амбиции. Императорские.
+8
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ЗЕНИТ65
Зенит всё равно станет чемпионом. Какая разница, в каком матче.
+16
-11
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Julia_Lawyer
Надо полагать, Егор Ильич к игрокам Ростова обращается.
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Олег Сагайдачный
Сомолюбие есть у всех. А вот мастерство не у каждого.
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ZarvuR2020
Ответ Лев Бабенко
Не понимаю шапкозакидательских настроений болельщиков "Зенита". Этот Спартак может выйти как в последних двух матчах, засушить игру мелкими фолами, убежать в редкие 2-3 контратаки и нанести очень обидное поражение. Чем выше нос будем забирать, тем больнее будет падать.
Мне они тоже не нравятся, но когда у принципиального соперника победа в 2012 вписана в историю золотыми буквами, зимой они грозились побороться за чемпионство, а теперь собираются "испортить праздник", серьёзно их тяжёло воспринимать.
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.ru
Если бы у игроков Спартака было самолюбие... они бы в Баварию переходили а не в Химки
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Антон Путятин
Не переживай бромантиновый чемпион.
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Удар Кержакова
Проще футболистам Спартака за Ростов в матче с Факелом болеть, чем на поле попу рвать.
+5
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Честный контроль
Мнение допингиста, конечно очень важно на спортивном сайте.
+14
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Zenith forever
Посмотрите внимательнее на футболистов Спартака во время матчей, например на Соболева, Зобнина, Джикия и др. Какое у них самолюбие? У них - самолюбование.
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Nogoi89
Вот это и есть цель на сезон! Не дать стать чемпионами! Но, есть нюанс...)
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artem saribekyan
А у зенитовцев самолюбия нет? Всё от Спартака зависит? Как бы не так! Зенит классом повыше будет+ желание победы= 4:0.
Будет разгром, обиды спартаковцев, ,,ж" карточки , будет скандал... Обычное дело для проигравшей команды.
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Jadie James
Проверкой чего? Там без пяти минут чемпионом встречается дома с принципиальным соперником - где не стать чемпионами, как в этом матче? Да ещё и накануне дня победы! На майских) идеально же.
Судье матча очень повезло;)
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Антон Путятин
Если бы у игроков Спартака было самолюбие они не жрали бы допинг.
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