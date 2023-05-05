Егор Титов: «Если у игроков «Спартака» есть самолюбие, для них матч с «Зенитом» станет проверкой – важно не дать им стать чемпионом»
Егор Титов надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком».
– Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?
– Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом.
Нужно сыграть в хороший футбол. Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали.
Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой – важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой. Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают.
Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится, – сказал бывший капитан «Спартака».
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бгг
"Спасибо" Симоняну, Колоскову и Хусаинову за отмаз у ФИФА от расформирования ФКСМа.
Будет разгром, обиды спартаковцев, ,,ж" карточки , будет скандал... Обычное дело для проигравшей команды.
Судье матча очень повезло;)