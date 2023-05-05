Егор Титов: «Если у игроков «Спартака» есть самолюбие, для них матч с «Зенитом» станет проверкой – важно не дать им стать чемпионом»

Егор Титов надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком».

– Следующий матч «Спартак» проведет с « ». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?

– Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом.

Нужно сыграть в хороший футбол. Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали.

Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой – важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой. Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают.

Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится, – сказал бывший капитан « ».

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