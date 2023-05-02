Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» в гостях у «Фрайбурга», «Айнтрахт» сыграет со «Штутгартом» в среду

«РБ Лейпциг» во вторник сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 1/2 финала Кубка Германии.

В среду « » встретится на выезде со « ».

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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