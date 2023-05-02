Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» в гостях у «Фрайбурга», «Айнтрахт» сыграет со «Штутгартом» в среду
«РБ Лейпциг» во вторник сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 1/2 финала Кубка Германии.
В среду «Айнтрахт» встретится на выезде со «Штутгартом».
1/2 финала
- Дата проведения
- 2 мая, 21.45, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 3 мая, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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