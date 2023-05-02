Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» в гостях у «Фрайбурга», «Айнтрахт» сыграет со «Штутгартом» в среду

Теги Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Кубок Германии результаты Фрайбург РБ Лейпциг Футбол

«РБ Лейпциг» во вторник сыграет в гостях с «Фрайбургом» в 1/2 финала Кубка Германии.

В среду «Айнтрахт» встретится на выезде со «Штутгартом».

Кубок Германии

1/2 финала

Фрайбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
2 мая, 21.45, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Айнтрахт Ф
Дата проведения
3 мая, 21.45, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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che kaif
Бавария с кем сыграет? А у них же ЛЧ на носу с Сити
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