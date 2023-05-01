Экс-судья Галлахер об ударе Жоты по лицу Скиппа: «В ЛЧ это была бы красная. Диогу очень крупно повезло»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Дермот Галлахер Садьо Мане Эдерсон Диогу Жота Оливер Скипп Футбол

Экс-рефери считает, что Диогу Жоту нужно было удалить в матче с «Тоттенхэмом».

На 81-й минуте матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) Диогу Жота получил желтую карточку за грубый фол на Оливере Скиппе – хавбек «Ливерпуля» в борьбе за мяч ударил игрока «Тоттенхэма» ногой по лицу. Скипп не смог продолжить игру – его заменил Ришарлисон.

«Если бы это была красная карточка, Жота не имел бы права жаловаться. Он находится лицом к лицу [с соперником], он поднимает ногу. Скипп наклоняет голову, довод в том, что он вторгается в пространство Жоты, но должен ли Жота поднимать ногу так высоко? Определенно нет. В Лиге чемпионов это была бы красная карточка.

Судья понял, что Скипп вторгся в пространство Жоты, поэтому Жота был скорее безрассуден, чем опасен.

Если вы помните момент, когда [Садьо] Мане ударил Эдерсона, его нога была высоко, но из-за ощущения, что он видел вратаря и все равно продолжал движение, скорость и интенсивность [движения] вылились в красную карточку.

 his boot was up but the feeling was because he could see the goalkeeper so far in front of him and carried on, the speed and intensity made it a red card.

Жоте очень крупно повезло. Даже если бы Скипп пригнулся, ему попали бы в плечо. Жота попал ему шипами бутс в лицо. Это опасно», – сказал Дермот Галлахер.

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20 комментариев

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Lord Baium
Ответ #SharkTeam
А они ещё и жалуются на судью, неблагодарные
Забавно, что этот момент прибегают посмаковать болельщики Сити, у которых Холланд такие же приемы исполнял в первом круге и ничего тоже не получал.
+16
-2
+14
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aseke
К тому моменту Скиппа уже не должно было быть на поле из-за грубейшего фола против Диаса.
+12
-3
+9
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vladimir.kostrichko
Ответ Lord Baium
Забавно, что этот момент прибегают посмаковать болельщики Сити, у которых Холланд такие же приемы исполнял в первом круге и ничего тоже не получал.
Ну это другое!!!!!!!!!!!!сити вон Родри не удалили в матче с Ливерпулем - всем помнится как вышеупомянутый юзер оправдывал Этуеела ,который удалил Габриеля 1 января...
Для сити можно все..Остальным плебеям нельзя....
+9
-2
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ Lord Baium
Это тебе лично Мансур с Пепом сказали? А ты не так-то прост!
Это говорил Пеп и не один раз
Шальные кубки это не про него
Главное качество игры , с ней и приходят победы
Именно поэтому МС стал хозяином АПЛ
+2
0
+2
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vladimir.kostrichko
Ответ Shadow1882
Это и слепому очевидно Но сейчас придут и скажут "вапсчета надо было Скиппа удалять раньше!"
Скажут и окажутся правы...Правосудие должно быть для всех одинаковым..Удалили бы Скиппа-он бы не получил бы по морде от Жоты...Хотя в том эпизоде он сам тянулся мордой к ноге..А Диасу он мог сильную травму сделать.
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Dr. Dre_123
Экс судья Галлахер тоже ноет😂😂
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Виталий Ан
Очень странно что в лучшей лиге мира, такое слабое судейство. Иной раз доходит до абсурда. В этом эпизоде что должно было произойти чтоб это считалось красной?!
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Artūras Grigas
Блин , когда на Луисе Диасе был фол на красную карточку , то дрянь арбитр даже не свистнул.
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edmondio
because maaaaybeeeeee
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zzzeeerrrooo
Ответ vladimir.kostrichko
Ну да))))Напомни сколько они ЛЧ взяли...Это высококлассный клуб))))))))
Для МС лига в приоритете
Потом уже идут кубки
Кто-то вообще туда не попадает соответственно потеряет в деньгах
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Lord Baium
Ответ zzzeeerrrooo
Для МС лига в приоритете Потом уже идут кубки Кто-то вообще туда не попадает соответственно потеряет в деньгах
Это тебе лично Мансур с Пепом сказали? А ты не так-то прост!
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Shadow1882
Это и слепому очевидно
Но сейчас придут и скажут "вапсчета надо было Скиппа удалять раньше!"
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#SharkTeam
Ответ Lord Baium
Забавно, что этот момент прибегают посмаковать болельщики Сити, у которых Холланд такие же приемы исполнял в первом круге и ничего тоже не получал.
Кому он попал по голове? Ну за такое должны были удалять если было.
Только не помню чтобы еще и как Клоп при этом обвиняли сдуью
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Artūras Grigas
Ответ Lord Baium
Забавно, что этот момент прибегают посмаковать болельщики Сити, у которых Холланд такие же приемы исполнял в первом круге и ничего тоже не получал.
Так это же голубая цистерна - продажные арбитры им все разрешает.
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Ну это другое!!!!!!!!!!!!сити вон Родри не удалили в матче с Ливерпулем - всем помнится как вышеупомянутый юзер оправдывал Этуеела ,который удалил Габриеля 1 января... Для сити можно все..Остальным плебеям нельзя....
другое вот как раз твоя Жота. Коли Габриэла удалили (но там 2-я желтая и срыв атаки), то Жоту подавно.
А ты погляжу лицемерно хочешь что там не норм а вот у твоей жоты норм, класека порта. Мы ливер, у нас куча чашек, мы хотим так фолить безнаказанно и еще ныть на судью при этом)
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Serega Fart
Ответ Shadow1882
Это и слепому очевидно Но сейчас придут и скажут "вапсчета надо было Скиппа удалять раньше!"
Вапсчета ДА, удали ли бы и не кому бить по лицу бы было
+2
-2
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#SharkTeam
А они ещё и жалуются на судью, неблагодарные
+13
-13
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