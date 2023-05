Экс-судья Галлахер об ударе Жоты по лицу Скиппа: «В ЛЧ это была бы красная. Диогу очень крупно повезло»

Экс-рефери считает, что Диогу Жоту нужно было удалить в матче с «Тоттенхэмом».

На 81-й минуте матча между « » и « » (4:3) получил желтую карточку за грубый фол на – хавбек «Ливерпуля» в борьбе за мяч ударил игрока «Тоттенхэма» ногой по лицу. Скипп не смог продолжить игру – его заменил Ришарлисон.

«Если бы это была красная карточка, Жота не имел бы права жаловаться. Он находится лицом к лицу [с соперником], он поднимает ногу. Скипп наклоняет голову, довод в том, что он вторгается в пространство Жоты, но должен ли Жота поднимать ногу так высоко? Определенно нет. В Лиге чемпионов это была бы красная карточка.

Судья понял, что Скипп вторгся в пространство Жоты, поэтому Жота был скорее безрассуден, чем опасен.

Если вы помните момент, когда [Садьо] ударил Эдерсона, его нога была высоко, но из-за ощущения, что он видел вратаря и все равно продолжал движение, скорость и интенсивность [движения] вылились в красную карточку.

his boot was up but the feeling was because he could see the goalkeeper so far in front of him and carried on, the speed and intensity made it a red card.

Жоте очень крупно повезло. Даже если бы Скипп пригнулся, ему попали бы в плечо. Жота попал ему шипами бутс в лицо. Это опасно», – сказал Дермот Галлахер.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд