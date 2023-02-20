Экс-судья Галлахер о фоле Забитцера на Фасе: «Это красная. Опасно всаживать свои шипы в чье-то колено так высоко»

Экс-судья Дермот Галлахер считает, что заслуживал удаления в игре с «Лестером».

На 41-й минуте матча полузащитник « » ударил защитника «лис» прямой ногой в колено после того, как мяч был выбит за пределы штрафной площади. Арбитр Стюарт Эттуэлл назначил штрафной удар, но Забитцер не получил предупреждения.

«Ему очень повезло. Я думаю, что это красная карточка. Если ты всаживаешь свои шипы в чье-то колено так высоко, это опасно.

Не может быть, что это только штрафной удар. Арбитр должен наказывать на поле. Может быть, ВАР считает, что Забитцер сделал это без разбега, а следовательно – без последствий.

Все дело в решении судьи – если бы он дал красную карточку, и решение рассматривал ВАР, ее бы никогда не отменили.

Одна из проблем для ВАР – судья назначил штрафной за фол против Фаса, тем самым дав понять, что видел эпизод и разобрался с ним», – сказал Галлахер.

Роджерс считает, что Забитцера следовало удалить за фол на Фасе: «Удар прямой ногой в колено. Невозможно понять, почему это не красная»