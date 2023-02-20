Экс-судья Галлахер о фоле Забитцера на Фасе: «Это красная. Опасно всаживать свои шипы в чье-то колено так высоко»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Дермот Галлахер Марсель Забитцер видеоповторы Ваут Фас Футбол

Экс-судья Дермот Галлахер считает, что Марсель Забитцер заслуживал удаления в игре с «Лестером».

На 41-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» ударил защитника «лис» Ваута Фаса прямой ногой в колено после того, как мяч был выбит за пределы штрафной площади. Арбитр Стюарт Эттуэлл назначил штрафной удар, но Забитцер не получил предупреждения.

«Ему очень повезло. Я думаю, что это красная карточка. Если ты всаживаешь свои шипы в чье-то колено так высоко, это опасно.

Не может быть, что это только штрафной удар. Арбитр должен наказывать на поле. Может быть, ВАР считает, что Забитцер сделал это без разбега, а следовательно – без последствий.

Все дело в решении судьи – если бы он дал красную карточку, и решение рассматривал ВАР, ее бы никогда не отменили.

Одна из проблем для ВАР – судья назначил штрафной за фол против Фаса, тем самым дав понять, что видел эпизод и разобрался с ним», – сказал Галлахер.

Роджерс считает, что Забитцера следовало удалить за фол на Фасе: «Удар прямой ногой в колено. Невозможно понять, почему это не красная»

 

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11 комментариев

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Tybalt
Ответ Данил Кулинский
Стычка получилась после свистка.Не думаю, что там была умышленна причина, нога летела по инерции. Да и не видно что он корчился от боли.
выходит, что после свистка можно кулаком ударить по лицу и нахамить.
Удивительная логика)
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Данил Кулинский
Ответ Давид Agabekyan
Да-да-да. Бедный МЮ, весь мир против него
Да, после нытья портовых МЮ не дают пенки
+2
0
+2
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CyberUnited
Ответ Давид Agabekyan
Да-да-да. Бедный МЮ, весь мир против него
Причем тут бедный мю, там тоже был эпизод на красную, хотя я и ошибся, имел в виду Айю, а не Шлуппа, хотя по хорошему обоих нужно было удалять вместе с Каземиро. Но хейтеры же не следят за играми мю, а просто читают новости. Наверняка кроме офсайда с сити и этого эпизода больше ничего не знаешь.
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Григорий Шишин
Ответ Нурбек Лесбеков
Люк Шоу:" Боже мой, брат в прошлом году где ты был?" В этот раз даже не травмировался, в случае Шоу ногу с 2 мест сломали.
... и там нарушитель даже Жёлтую не увидел перед носом
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Диер Ташкент
Судья не свистнул фол на Фасе. Реф остановил игру до того момента, когда Вегорст кого то там повалил. Возможно из за этого и не последовало ничего за инцидент с Забитцером и Фасе
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Давид Agabekyan
Ответ CyberUnited
Единственная причина, по которой его могли не удалить - то что этот эпизод произошел уже после свистка. Но в данном случае не знаю как правила работают. Хотя где ты был, мистер Галлахер, когда Шлупа не удалили вместе с Каземиро. Вылезают со своим мнением только когда МЮ везет с решением судей
Да-да-да. Бедный МЮ, весь мир против него
+2
-4
-2
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Данил Кулинский
Стычка получилась после свистка.Не думаю, что там была умышленна причина, нога летела по инерции. Да и не видно что он корчился от боли.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CyberUnited
Единственная причина, по которой его могли не удалить - то что этот эпизод произошел уже после свистка. Но в данном случае не знаю как правила работают. Хотя где ты был, мистер Галлахер, когда Шлупа не удалили вместе с Каземиро. Вылезают со своим мнением только когда МЮ везет с решением судей
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурбек Лесбеков
Люк Шоу:" Боже мой, брат в прошлом году где ты был?" В этот раз даже не травмировался, в случае Шоу ногу с 2 мест сломали.
+4
-3
+1
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QWertY
Матч прошел, Зибитцера не удалили, остальное нытье.
+3
-7
-4
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WelcomeBackPURE
Дадут 2 матча, хотя касание было минимальным, если смотреть повтор
0
-5
-5
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