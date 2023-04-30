Ивич об 1:1 с «Уралом»: «Краснодар» не может быть доволен, если сравнить голевые моменты»

Владимир Ивич недоволен ничьей «Краснодара» с «Уралом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Это была интересная игра. Уверен, с начала и до конца первого тайма мы были командой, которая доминировала, играла в хороший футбол и забила гол.

Мы забили один гол при четырех-пяти очень хороших шансах и пропустили мяч после, по-моему, второго удара в створ ворот. Без всяких моментов, опасных атак или чего-то такого со стороны соперника. Такое с нами происходит не первый раз.

Если говорить о втором тайме, соперник начал его лучше. Мы не можем быть удовлетворены результатом. Не можем удовлетвориться одним очком, если сравним созданные шансы», – сказал главный тренер « ».

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