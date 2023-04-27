«Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы. Казалось, что ему было очень легко с «Арсеналом». Киоун о форварде «Ман Сити»
Мартин Киоун сравнил Эрлинга Холанда с Тарзаном.
В матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» форвард «Манчестер Сити» забил 33-й гол в АПЛ в сезоне, побив рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18. До общего рекорда лиги норвежцу осталось забить еще один гол.
«Он является движущей силой [«Ман Сити»]. У них есть хорошие игроки, которыми нужно управлять, и информация, которую нужно использовать.
«Холанду потребовалось время, чтобы прийти в форму, но сейчас он едет на другой передаче. Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы в конце. Он освоился и стал еще лучше.
Если бы я играл [в этом матче], то думал бы только о Холанде. Холдинг проиграл борьбу в эпизоде с первым голом, Холанд просто прошел мимо. Временами казалось, что ему было очень легко», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире BT Sport.
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill
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И не прошло и двух минут как он забил. Моему приятному удивлению не было предела)
"Во время самостоятельного полёта на аэроплане Тарзан терпит крушение в краях, где прежде не бывал. Сначала он попадает в матриархатное племя людей-обезьян алали, откуда с трудом ему удаётся вырваться, а заодно научить одного из юных самцов, как выживать в джунглях самому и как не бояться озверевших самок, что впоследствии в корне меняет уклад жизни алали. А затем Тарзан встречает племя лилипутов, на которое напала самка алали. После того, как Тарзан спас их лидера, его принимают в племя как почётного гостя. Как оказывается, в это время идёт война между двумя королевствами лилипутов и Тарзан вынужден выступить на стороне своих новых друзей. Однако врагов-лилипутов оказывается слишком много и для него и в итоге Тарзан попадает в плен. Мало того, придворный изобретатель враждебного короля каким-то образом уменьшил его до размеров лилипута и его отправили рабом в каменоломню. Но не был бы Тарзан самим собой если бы не сбежал и не вернул себе прежний облик".©