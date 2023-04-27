«Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы. Казалось, что ему было очень легко с «Арсеналом». Киоун о форварде «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Киоун Роб Холдинг Эрлинг Холанд Футбол

Мартин Киоун сравнил Эрлинга Холанда с Тарзаном.

В матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» форвард «Манчестер Сити» забил 33-й гол в АПЛ в сезоне, побив рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18. До общего рекорда лиги норвежцу осталось забить еще один гол.

«Он является движущей силой [«Ман Сити»]. У них есть хорошие игроки, которыми нужно управлять, и информация, которую нужно использовать.

«Холанду потребовалось время, чтобы прийти в форму, но сейчас он едет на другой передаче. Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы в конце. Он освоился и стал еще лучше.

Если бы я играл [в этом матче], то думал бы только о Холанде. Холдинг проиграл борьбу в эпизоде с первым голом, Холанд просто прошел мимо. Временами казалось, что ему было очень легко», – сказал бывший защитник «Арсенала» в эфире BT Sport.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

Яркий Холанд в матче с «Арсеналом»: распустил волосы и зажег как рок-звезда

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ученик Пепа
Почему-то в момент когда Холланд распустил волосы, и его показали на экране, я подумал: «Как же было бы эпично если он с такой прической забьет и побежит праздновать». Даже в голове картину представил)
И не прошло и двух минут как он забил. Моему приятному удивлению не было предела)
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Эрлину со всеми и всегда легко) Неважно, топ-клуб это или середняк, забивает всем подряд. Давно не видел столь забивного и результативного напа. Пугает (в хорошем смысле) еще то, что он пока совсем молод
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Помните мем из порно, где блондинка и 5 афроамериканцев? Вот Холанд и Арсенал - это то же самое, только наоборот
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Скорее на Хищника.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Ответ FEZ10
Выглядит как страшная девушка
А где весло? Потеряла )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
«Тарзан и Люди-Муравьи» (1924)
"Во время самостоятельного полёта на аэроплане Тарзан терпит крушение в краях, где прежде не бывал. Сначала он попадает в матриархатное племя людей-обезьян алали, откуда с трудом ему удаётся вырваться, а заодно научить одного из юных самцов, как выживать в джунглях самому и как не бояться озверевших самок, что впоследствии в корне меняет уклад жизни алали. А затем Тарзан встречает племя лилипутов, на которое напала самка алали. После того, как Тарзан спас их лидера, его принимают в племя как почётного гостя. Как оказывается, в это время идёт война между двумя королевствами лилипутов и Тарзан вынужден выступить на стороне своих новых друзей. Однако врагов-лилипутов оказывается слишком много и для него и в итоге Тарзан попадает в плен. Мало того, придворный изобретатель враждебного короля каким-то образом уменьшил его до размеров лилипута и его отправили рабом в каменоломню. Но не был бы Тарзан самим собой если бы не сбежал и не вернул себе прежний облик".©
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
глушко покрупнее на вид чем эрлинг не?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Холланд с пучком выглядит как "Чужой" , а с распущенными волосами как " Хищник" . ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий