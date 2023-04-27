«Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы. Казалось, что ему было очень легко с «Арсеналом». Киоун о форварде «Ман Сити»

Мартин Киоун сравнил Эрлинга Холанда с Тарзаном.

В матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» форвард « » забил 33-й гол в в сезоне, побив рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18. До общего рекорда лиги норвежцу осталось забить еще один гол.

«Он является движущей силой [«Ман Сити»]. У них есть хорошие игроки, которыми нужно управлять, и информация, которую нужно использовать.

«Холанду потребовалось время, чтобы прийти в форму, но сейчас он едет на другой передаче. Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы в конце. Он освоился и стал еще лучше.

Если бы я играл [в этом матче], то думал бы только о Холанде. Холдинг проиграл борьбу в эпизоде с первым голом, Холанд просто прошел мимо. Временами казалось, что ему было очень легко», – сказал бывший защитник « » в эфире BT Sport.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

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