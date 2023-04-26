ЦСКА интересен левый защитник «Вольфсбурга» Отавио. Летом он уйдет бесплатно
Левый защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио по окончании сезона может перейти в ЦСКА.
По данным UOL Esporte, 28-летним бразильцем интересуются не только армейцы, но и катарский «Аль-Садд», «Бернли» и «Мальорка».
Отавио отказался продлевать контракт с «волками» и 30 июня станет свободным агентом.
Зимой договориться с игроком хотели «Мальорка», «Бешикташ» и «Унион», но не смогли согласовать с ним финансовые условия.
В 25 матчах сезона Бундеслиги на счету Отавио 5 голевых передач. Подробнее его статистика – здесь.
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