ЦСКА интересен левый защитник «Вольфсбурга» Отавио. Летом он уйдет бесплатно

Теги ЦСКА Вольфсбург премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Пауло Отавио Футбол

Левый защитник «Вольфсбурга» Пауло Отавио по окончании сезона может перейти в ЦСКА.

По данным UOL Esporte, 28-летним бразильцем интересуются не только армейцы, но и катарский «Аль-Садд», «Бернли» и «Мальорка».

Отавио отказался продлевать контракт с «волками» и 30 июня станет свободным агентом.

Зимой договориться с игроком хотели «Мальорка», «Бешикташ» и «Унион», но не смогли согласовать с ним финансовые условия.

В 25 матчах сезона Бундеслиги на счету Отавио 5 голевых передач. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария

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Мосгорсуд
Если Мальорка, Бешикташ не сумели договориться о финансах, ЦСКА и подавно....Бабаев хочет ,,канарейку за копейку, чтобы пела и не ела,,)
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zdr7qy9vq9
В итоге подпишут кого-нибудь из Шинника или Балтики
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Евгений Цыбулин
После слов в тексте:"ЦСКА,интересен..."-дальше,можно не читать)))Тем более,при интересе Мальорки(11-й клуб Ла-Лиги),нас он точно,не выберет)Да и Катар-бабла,норм отсыпет.
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