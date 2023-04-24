Юран о 2:1 с «Крыльями»: «Тренеру приятно, когда его требования выполняются на поле. «Пари НН» терпел и жил результатом»

Сергей Юран оценил победу «Пари НН» над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.

«Мы разбирали соперника. « » – очень квалифицированная команда, которая сейчас находится не на своем месте. Она имеет в своей обойме футболистов высокого уровня.

Большое спасибо нашим игрокам. Тренеру приятно, когда команда выполняет на поле его требования. Делает на поле то, что мы наигрываем на тренировках.

Мы можем добиться результата только за счет дисциплинированной игры, самоотдачи, коллектива, желания, бойцовских качеств. Я всегда говорю: болельщик может простить ошибки, но не безволие. Так и мы: должны терпеть, показывать прагматичный футбол. А свои моменты мы найдем.

Вот и сегодня парни терпели и жили результатом. И моменты пришли, и замены у нас сыграли. Посмотрите, как мы забили второй гол: в быстрой атаке сыграли в одно касание, заставив ошибиться оборону соперника.

В целом я доволен. Будем готовиться к следующему очень непростому матчу – с «Оренбургом», а победа, безусловно, придаст нам уверенность», – сказал главный тренер « ».

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