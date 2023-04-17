«Игроки «Юве» улыбались после ухода Конте и чувствовали себя заново рожденными. Годами из нас выжимали все соки». Джовинко об экс-тренере туринцев
Себастьян Джовинко отметил чрезмерную требовательность Антонио Конте.
«Конте был как молот. Однажды в раздевалке отчитал Буффона за то, что тот праздновал, а мы еще не набрали 100 очков.
После ухода Конте игроки снова смогли дышать и улыбались. Мы чувствовали себя заново рожденными, потому что из нас годами выжимали все соки», – сказал экс-хавбек туринцев в эфире Cronache Live.
В сезоне-2013/14 «Ювентус» выиграл чемпионат Италии, набрав рекордные 102 очка. Конте после этого покинул команду и возглавил сборную Италии.
А Буффон, кстати, в свои 45 до сих пор соки выжимает.
Вся разница.
а с сотнями лямов на трансферы и Конте не нужен.
Не ту таблицу смотрите