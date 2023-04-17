«Игроки «Юве» улыбались после ухода Конте и чувствовали себя заново рожденными. Годами из нас выжимали все соки». Джовинко об экс-тренере туринцев

Себастьян Джовинко отметил чрезмерную требовательность Антонио Конте.

«Конте был как молот. Однажды в раздевалке отчитал за то, что тот праздновал, а мы еще не набрали 100 очков.

После ухода игроки снова смогли дышать и улыбались. Мы чувствовали себя заново рожденными, потому что из нас годами выжимали все соки», – сказал экс-хавбек туринцев в эфире Cronache Live.

В сезоне-2013/14 « » выиграл чемпионат Италии, набрав рекордные 102 очка. Конте после этого покинул команду и возглавил сборную Италии.