«Игроки «Юве» улыбались после ухода Конте и чувствовали себя заново рожденными. Годами из нас выжимали все соки». Джовинко об экс-тренере туринцев

Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия Антонио Конте Себастьян Джовинко Футбол

Себастьян Джовинко отметил чрезмерную требовательность Антонио Конте.

«Конте был как молот. Однажды в раздевалке отчитал Буффона за то, что тот праздновал, а мы еще не набрали 100 очков.

После ухода Конте игроки снова смогли дышать и улыбались. Мы чувствовали себя заново рожденными, потому что из нас годами выжимали все соки», – сказал экс-хавбек туринцев в эфире Cronache Live.

В сезоне-2013/14 «Ювентус» выиграл чемпионат Италии, набрав рекордные 102 очка. Конте после этого покинул команду и возглавил сборную Италии.

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35 комментариев

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AlexRyzen
Нужно двух тренеров как Конте и Как Аллегри ,2/2 им график поставить - будут играть и красиво и долго
+53
-1
+52
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Я всех их сделал
Буффон рассказывал, что это была инсценировка - Конте специально "отчитал" Буффона в раздевалке, чтоб после досрочного чемпионства команда не расслаблялась и не думала, что дело сделано. В итоге Ювентус набрал рекордные по сей день для топ-5 лиг 102 очка, больше 100 никто кроме туринцев не набирал.
+55
-4
+51
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Буратино55
Ответ AlexRyzen
Нужно двух тренеров как Конте и Как Аллегри ,2/2 им график поставить - будут играть и красиво и долго
+ надо цикл опять запустить, сначала Конте ставит дисциплину и выжимает все соки, потом Аллегри собирает сливки 2-3 сезона с рабочей командой😁😁
+33
-2
+31
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Заяцволк
Ответ Буратино55
+ надо цикл опять запустить, сначала Конте ставит дисциплину и выжимает все соки, потом Аллегри собирает сливки 2-3 сезона с рабочей командой😁😁
Потом приходит Роналду
+30
-5
+25
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QWertY
Ответ Милан 737..
Комментарий удален пользователем
Ну с хорошим Аллегри они два раза доходили до финала ЛЧ, тогда как с Париком позорились против Галатасараев))
+17
-4
+13
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Arthur Jacob
И выиграл для вас первый чемпионат после Кальчополи, причём без поражений, неблагодарные вы
+19
-7
+12
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d.xoxlov
Пока Антонио всё равно нечем заняться, может заглянул бы в раздевалку "Юве", чисто поддержать навык мотивации.
+11
0
+11
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Lionel Andres Messi 10
Так и должен работать тренер, который ставит высокие задачи, а кто против, тот может брать пример с Джовинко и уже в расцвете лет уезжать в МЛС и играть там в своё удовольствие.
+12
-3
+9
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Alexander SuNRiSe
А что можно как-то по другому стать чемпионом?) В пол ноги катая. Джовинко тот еще конечно)
+6
0
+6
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ForzaGandzasar
Аллегри выжимает нервы болелщиков. Я за Конте, лучше выжимать сокы игроков.
+6
-1
+5
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Fern707
Конте не только с игроков , но и с руководства нормально так выжимает)
+3
0
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Кудри Гендузи
Ответ Я всех их сделал
Буффон рассказывал, что это была инсценировка - Конте специально "отчитал" Буффона в раздевалке, чтоб после досрочного чемпионства команда не расслаблялась и не думала, что дело сделано. В итоге Ювентус набрал рекордные по сей день для топ-5 лиг 102 очка, больше 100 никто кроме туринцев не набирал.
Минимум 5 команд в истории набирало 100 и 2 из них более 100. Стоит вспомнить лишь недавний Реал Моуриньо или Сити Пепа.
+5
-2
+3
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Direct free kick
Ответ Андрей Хенто
Так и получил его Ювентус и в первое пришествие Аллегри добился прекрасных результатов.
С "составом" конте от силы 1 сезон работал, потом поменялось почти всё
+3
-1
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Mr.Oizo
Ну так пока из тебя соки жали ты играл в серии а и становился чемпионом Италии.. Как перестали - поехал в Канаду чилить. Есть футбол, а есть соккер.
А Буффон, кстати, в свои 45 до сих пор соки выжимает.
Вся разница.
+1
0
+1
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Андрей Хенто
Ответ Милан 737..
Комментарий удален пользователем
Так и получил его Ювентус и в первое пришествие Аллегри добился прекрасных результатов.
+5
-4
+1
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jeckk
За то играли и выигрывали. А этот дохлик Джовинко как выжил? Сбежал в Торронто по моему...там то напрягаться не надо
+1
0
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d.xoxlov
Ответ Заяцволк
Потом приходит Роналду
Красивый
+4
-4
0
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Rokamadur
Ответ Заяцволк
Потом приходит Роналду
и все разваливается и юве из топ клуба превращается непонятно во что
+4
-4
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Алексей Алексеев
Ответ Максим Гугл
Эмммм, Ман Сити, Реал , насколько я помню они набирали 100 поинтов
больше 100
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Е.Р.
Ответ Алекс. Дель Пьеро
Я сейчас заплачу, бедные игроки)) Конте и сейчас был бы кстати Ювентусу. Он тогда первый сезон провел без поражений, это уже был успех после 7 мест Ювентуса и сразу чемпионство. Когда руководство устало от побед, он пришел в Челси и практически тем же составом после 14-го места Моуриньо стали чемпионами. Но в последнее время у него самого уже мотивация проседает. Если Интер его всетаки подпишет, то не видать нам скудетто еще долго с любым тренером. Жаль, что у руководства нет этого понятия.
Конте игроки на сотни лямов нужны. какой еще Интер)))
а с сотнями лямов на трансферы и Конте не нужен.
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Baymyrat Gafurov
Ответ Я всех их сделал
Буффон рассказывал, что это была инсценировка - Конте специально "отчитал" Буффона в раздевалке, чтоб после досрочного чемпионства команда не расслаблялась и не думала, что дело сделано. В итоге Ювентус набрал рекордные по сей день для топ-5 лиг 102 очка, больше 100 никто кроме туринцев не набирал.
Реал и Барса вроде по 103 набирали, нет?
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ForzaGandzasar
Ответ Вакилич
Без поражений? Таблицу открыл- там два поражения есть.
В серии А первые почти 50 матчи Конте не проиграл, первое поражение нанес Интер в Турине.
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Mr.Oizo
Ответ Вакилич
Без поражений? Таблицу открыл- там два поражения есть.
23 победы и 15 ничьих
Не ту таблицу смотрите
0
0
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Arthur Jacob
Ответ Вакилич
Без поражений? Таблицу открыл- там два поражения есть.
Сезон 2012, без поражений
+2
-2
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Алекс. Дель Пьеро
Я сейчас заплачу, бедные игроки)) Конте и сейчас был бы кстати Ювентусу. Он тогда первый сезон провел без поражений, это уже был успех после 7 мест Ювентуса и сразу чемпионство. Когда руководство устало от побед, он пришел в Челси и практически тем же составом после 14-го места Моуриньо стали чемпионами. Но в последнее время у него самого уже мотивация проседает. Если Интер его всетаки подпишет, то не видать нам скудетто еще долго с любым тренером. Жаль, что у руководства нет этого понятия.
+1
-1
0
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