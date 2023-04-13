«Захарян был сильнее Аршавина в 18 лет, но посмотрим в 24. Он намного хуже, чем год назад». Радимов о хавбеке «Динамо»

Теги Владислав Радимов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Владислав Радимов сравнил Арсена Захаряна и Андрея Аршавина.

– Вы жестко написали о Захаряне: «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть».

– Захарян талантлив, мы это знаем с самого начала. Но если ты задал себе планку и считаешься одним из лучших футболистов в стране, то ты должен ее держать. Ты должен понимать, что если планку опускаешь, то критики ты не избежишь.

Я в 18 лет, в его возрасте, попал в сборную. Мне говорили: ты второй год не выдержишь, скатишься. Я провел его еще лучше.

Я знаю, что это тяжело. Знаю, что от многого надо отказаться и брать бремя лидерства на себя. Если Захарян этого не делает, получается, он движется не в том направлении.

– Многие мои знакомые, с того же «Матч ТВ», говорили: что-то в последнее время Захаряна видят в клубах, ресторанах в последнее время, что-то он слишком пафосно себя иногда ведет.

– Я слышал эти разговоры, многие в футбольных кругах говорили. Это его личная жизнь. Делай, что хочешь.

Главный критерий – поле. Если ты выходишь, не можешь забить и выглядишь так, что не можешь помочь команде, а она уступает «Акрону» или кому-то еще – с кого тогда спрашивать, если не с лидеров?

А то, что он ходит куда-то или не ходит – мне до одного места. Может ли он гулять? Ну, если тебе это мешает, наверное, надо уменьшить. Хотя я не знаю, ходит он куда-то или нет.

– Аршавин говорил, что 17-летний Захарян круче него. Помните молодого Аршавина? Кто круче?

– Захарян раньше начал играть. Аршава позже – он при Петержеле начал играть.

– У него был хороший сезон-2001 с бронзовым навесом на Кержакова.

– Но потом второй, третий сезон – я его там не сильно помню. Но через пару лет, с Петержелой, в года 24, это был футболист уже намного сильнее.

Достигнет ли Захарян его высот? Тут еще в чем дело – нет еврокубков, сборной, поэтому только по чемпионату России можно сравнивать.

Но, наверное, в 18 лет Захарян сильнее, чем Аршавин. А в 20 – уже дальше, в 24 – уже Аршавин. Но посмотрим на Захаряна в 24.

Я говорил про Арсена то, что видел: очевидно, что он намного хуже, чем год назад. Может, я неверным словам выразился – деградация, – но критика есть и не только от меня. Он и сам это понимает, ему нужно прибавлять, сказал бывший игрок «Зенита».

Радимов о Захаряне: «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть»

Аршавин считает, что Захарян в 17 лет сильнее, чем он: «Даже в 19 лет я по 20-30 минут играл в РПЛ, а он почти в основе»

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13 комментариев

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Vir_Cotto
Ответ Artem Piatkov
Боян Кркич в 18 был сильнее многих топовых футболистов в этом же возрасте Дальше то что?
Самый крутой пример - это Фредди Аду.
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mahurat
Ответ Катя СПб
Я, конечно, могу ошибаться, но навес на Кержакова был не бронзовый, а серебряный. Как раз при Петржеле. А в бронзовый год его Юрий Андреевич гонял, как вшивого по бане.
Точно, все правильно Вы пишете. Андрея Морозов больше гнобил, чем давал играть, а Захаряна ставили в состав сразу. Да еще вместе с Тюкавиным. Больше от беды и нехватки игроков. У молодого Аршавина игрового времени было меньше, вот он позже и раскрылся. И общий уровень РПЛ был не слабее, мягко говоря.
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ГЕГЕНПРЕССИНГ
Ответ Artem Piatkov
Боян Кркич в 18 был сильнее многих топовых футболистов в этом же возрасте Дальше то что?
так у него были лютые тараканы в голове
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lovec23
На Аршавина больше похож Пиняев , скорость , смелость , техника . Арсен средний игрок , а слухи про Челси принесли больше вреда ,чем пользы
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Катя СПб
Я, конечно, могу ошибаться, но навес на Кержакова был не бронзовый, а серебряный. Как раз при Петржеле. А в бронзовый год его Юрий Андреевич гонял, как вшивого по бане.
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Игорь Волков
Захарян среднестатистический игрок, у него нет каких-то фантастических навыков, чтобы его выделять среди общей массы. Он не быстрый игрок, у него нет филигранной техники, игру читает поскольку постольку. Единственный плюс в его копилке - это возраст. Тот же Пиняев обладает отличной скоростью, умеет держать мяч и обыгрывать без каких-либо трудностей соперников
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Curry30
Мертвее Захаряна давно никого не видел, просто нулевой
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Ruscello
Рядом с Захаряном нет Морозова.
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Доктор Верховцев
В этих ваших интернетах попадаются видосы с юнцами, которые творят невероятные вещи. Где они все?!
Я думаю, что мировое правительство (естественно, в лице рептилоидов-масонов) похищает их и устраивает свой чемпионат с гипер-мега-супер игроками (а ещё с блек-джеком и шлюхами) и никому его не показывает.
+1
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Onion
За последние годы десятка три уже было молодых дарований "сильнее Аршавина"
+3
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Фёдор Кузнецов
Есть игрок которому 22 и его Челси за 70 миллионов купил при том что у него была не лучше статистика
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arspurs9
Ой, сколько было «топов» в 18 лет в мире, лишь единицы остались с этой приставкой к 24. Так что просто посмотрим. Пока Арсен лишь деградирует.
+8
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Artem Piatkov
Боян Кркич в 18 был сильнее многих топовых футболистов в этом же возрасте

Дальше то что?
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