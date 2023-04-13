«Захарян был сильнее Аршавина в 18 лет, но посмотрим в 24. Он намного хуже, чем год назад». Радимов о хавбеке «Динамо»

Владислав Радимов сравнил Арсена Захаряна и Андрея Аршавина.

– Вы жестко написали о Захаряне: «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть».

– Захарян талантлив, мы это знаем с самого начала. Но если ты задал себе планку и считаешься одним из лучших футболистов в стране, то ты должен ее держать. Ты должен понимать, что если планку опускаешь, то критики ты не избежишь.

Я в 18 лет, в его возрасте, попал в сборную. Мне говорили: ты второй год не выдержишь, скатишься. Я провел его еще лучше.

Я знаю, что это тяжело. Знаю, что от многого надо отказаться и брать бремя лидерства на себя. Если Захарян этого не делает, получается, он движется не в том направлении.

– Многие мои знакомые, с того же «Матч ТВ», говорили: что-то в последнее время Захаряна видят в клубах, ресторанах в последнее время, что-то он слишком пафосно себя иногда ведет.

– Я слышал эти разговоры, многие в футбольных кругах говорили. Это его личная жизнь. Делай, что хочешь.

Главный критерий – поле. Если ты выходишь, не можешь забить и выглядишь так, что не можешь помочь команде, а она уступает «Акрону» или кому-то еще – с кого тогда спрашивать, если не с лидеров?

А то, что он ходит куда-то или не ходит – мне до одного места. Может ли он гулять? Ну, если тебе это мешает, наверное, надо уменьшить. Хотя я не знаю, ходит он куда-то или нет.

– Аршавин говорил, что 17-летний Захарян круче него. Помните молодого ? Кто круче?

– Захарян раньше начал играть. Аршава позже – он при Петержеле начал играть.

– У него был хороший сезон-2001 с бронзовым навесом на Кержакова.

– Но потом второй, третий сезон – я его там не сильно помню. Но через пару лет, с Петержелой, в года 24, это был футболист уже намного сильнее.

Достигнет ли Захарян его высот? Тут еще в чем дело – нет еврокубков, сборной, поэтому только по чемпионату России можно сравнивать.

Но, наверное, в 18 лет Захарян сильнее, чем Аршавин. А в 20 – уже дальше, в 24 – уже Аршавин. Но посмотрим на Захаряна в 24.

Я говорил про то, что видел: очевидно, что он намного хуже, чем год назад. Может, я неверным словам выразился – деградация, – но критика есть и не только от меня. Он и сам это понимает, ему нужно прибавлять, сказал бывший игрок «Зенита».

Радимов о Захаряне: «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть»

Аршавин считает, что Захарян в 17 лет сильнее, чем он: «Даже в 19 лет я по 20-30 минут играл в РПЛ, а он почти в основе»