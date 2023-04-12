Ролан Гусев: «У Вагнера Лава ноги и задница были здоровые, как у коня. Его никто не мог сдвинуть с места»

Теги ЦСКА Ролан Гусев Вагнер Лав премьер-лига Россия Футбол

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев считает Вагнера Лава уникальным нападающим.

– Вагнер Лав с 2015 года ведет здоровый образ жизни и стал ярым фанатом фитнеса. Каким вы помните Вагнера Лава и в чем его уникальность на ваш взгляд?

– У него море качеств. Это реально уникальный нападающий был.

Ноги и задница были здоровые, как у коня. Когда он расставлялся на футбольном поле, то его никто не мог сдвинуть с места. А еще он с двух ног одинаково хорошо бил.

– Каждый год, когда у Вагнера истекает контракт с кем-либо, он сам и его агент говорят, как сильно он хотел бы вернуться в ЦСКА. Вам бы хотелось увидеть его когда-нибудь в клубе? Например, позволить ему завершить карьеру в ЦСКА или же в этом нет никакой нужды?

– Это решать руководству ЦСКА, тренерскому штабу. Почему нет? Другой вопрос, насколько его сейчас хватит и в каком он состоянии, – сказал Ролан Гусев.

Вагнер Лав  провел 259 матчей в составе ЦСКА, забил 124 мяча. С клубом он стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА.

14 комментариев

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Никита Бубенцов
Ответ Сергей Орлов
Розанов вообще говорил много откровенной ерунды(
Ерунду здесь только ты несешь, а Юрий Альбертович был лучшим комментатором
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Михан Первый
Сравнение не имеет смысла, потому как у коня 4 ноги, а у Вагнера не более 3
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Сергей Орлов
Ответ Shadow1882
Как говорил Розанов: "у Вагнера смещённый вниз центр тяжести"
Розанов вообще говорил много откровенной ерунды(
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old folk
А как он принимал спиной к воротам, разворачивался и убегал в отрыв.. Эх, были времена)
Вагнер one Лав
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свинья в лесу
у Гусева подмышками по гусю были.
сомневаюсь, что в дверной косяк проходил.
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Максим Ларченков
Гусь коню не товарищ!
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Александр Зубков
Ответ Bartez1986
Если отбросить клубные пристрастия, то, пожалуй, Вагнер - лучший нападающий РПЛ за последние хрен знает сколько лет. Очень крут. И было ощущение, что свой потенциал не реализовал до конца
Нравилось, что он будто только проснулся. Так выглядел. Но взрывался моментально. Тоже считаю лучшим.
+3
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+3
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Pok_Toholo
Ответ Shadow1882
Как говорил Розанов: "у Вагнера смещённый вниз центр тяжести"
А сейчас всякие Быстровы ляпают не задумываясь
+2
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Партизанен
Ноги да, а вот по заднице не эксперт.
+2
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Shadow1882
Как говорил Розанов: "у Вагнера смещённый вниз центр тяжести"
+6
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Spaten
Заза Джанашия 2.0
+1
0
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Bartez1986
Если отбросить клубные пристрастия, то, пожалуй, Вагнер - лучший нападающий РПЛ за последние хрен знает сколько лет. Очень крут. И было ощущение, что свой потенциал не реализовал до конца
+26
-2
+24
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Дядя ТУРА
Ролан Гусев - Знаю задницу Вагнера Лава
0
-3
-3
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T622222
А простите все как у коня!? И как может быть у игрока Цска
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