Ролан Гусев: «У Вагнера Лава ноги и задница были здоровые, как у коня. Его никто не мог сдвинуть с места»
Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев считает Вагнера Лава уникальным нападающим.
– Вагнер Лав с 2015 года ведет здоровый образ жизни и стал ярым фанатом фитнеса. Каким вы помните Вагнера Лава и в чем его уникальность на ваш взгляд?
– У него море качеств. Это реально уникальный нападающий был.
Ноги и задница были здоровые, как у коня. Когда он расставлялся на футбольном поле, то его никто не мог сдвинуть с места. А еще он с двух ног одинаково хорошо бил.
– Каждый год, когда у Вагнера истекает контракт с кем-либо, он сам и его агент говорят, как сильно он хотел бы вернуться в ЦСКА. Вам бы хотелось увидеть его когда-нибудь в клубе? Например, позволить ему завершить карьеру в ЦСКА или же в этом нет никакой нужды?
– Это решать руководству ЦСКА, тренерскому штабу. Почему нет? Другой вопрос, насколько его сейчас хватит и в каком он состоянии, – сказал Ролан Гусев.
Вагнер Лав провел 259 матчей в составе ЦСКА, забил 124 мяча. С клубом он стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА.
Вагнер one Лав
сомневаюсь, что в дверной косяк проходил.