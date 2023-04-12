Ролан Гусев: «У Вагнера Лава ноги и задница были здоровые, как у коня. Его никто не мог сдвинуть с места»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев считает Вагнера Лава уникальным нападающим.

– Вагнер Лав с 2015 года ведет здоровый образ жизни и стал ярым фанатом фитнеса. Каким вы помните и в чем его уникальность на ваш взгляд?

– У него море качеств. Это реально уникальный нападающий был.

Ноги и задница были здоровые, как у коня. Когда он расставлялся на футбольном поле, то его никто не мог сдвинуть с места. А еще он с двух ног одинаково хорошо бил.

– Каждый год, когда у Вагнера истекает контракт с кем-либо, он сам и его агент говорят, как сильно он хотел бы вернуться в ЦСКА. Вам бы хотелось увидеть его когда-нибудь в клубе? Например, позволить ему завершить карьеру в ЦСКА или же в этом нет никакой нужды?

– Это решать руководству , тренерскому штабу. Почему нет? Другой вопрос, насколько его сейчас хватит и в каком он состоянии, – сказал .

Вагнер Лав провел 259 матчей в составе ЦСКА, забил 124 мяча. С клубом он стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА.